Вип-вкладчики Промсвязьбанка лишились надежд на защиту в Лондоне

Ими являются клиенты ПСБ, которые в 2017 г. приобрели кредитные ноты компании Peters International (Cayman) Ltd., связанной с Ананьевыми. ПСБ предлагал эти бумаги состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам. Ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых также были Ананьевы. Всего было четыре выпуска нот на $170 млн и 60 млн евро. Вскоре после того, как ЦБ в декабре 2017 г. забрал банк на санацию, по ним были допущены дефолты. Часть инвесторов пошла в суд.