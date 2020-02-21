Вип-вкладчики Промсвязьбанка лишились надежд на защиту в Лондоне
Английский суд поставил точку в споре на $40 млн между держателями кредитных нот Промсвязьбанка (ПСБ) и бывшими владельцами банка братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми: апелляционный суд отказался пересмотреть свое решение об отказе в праве подать апелляцию на решение суда первой инстанции. «Ведомости» ознакомились с февральским решением суда, его подлинность подтвердила защита ответчиков.
Истцы – две группы держателей кредитных нот ПСБ – просили Высокий суд Лондона рассмотреть их претензии по существу и арестовать активы Ананьевых. Суд первой инстанции в сентябре 2019 г. им отказал из-за неподсудности спора английской юрисдикции и обязал истцов выплатить ответчикам судебные издержки – 6,6 млн фунтов стерлингов.
Февральское решение апелляционного суда является окончательным, говорится в документе: кредиторы ПСБ теперь могут рассчитывать на рассмотрение своих претензий в других юрисдикциях. Это судебное решение – финальное в споре, отмечает партнер лондонского офиса юридической фирмы King & Spalding, представляющей интересы трех ответчиков по иску, Егише Джазоян: оно продемонстрировало несостоятельность требований истцов.
Ими являются клиенты ПСБ, которые в 2017 г. приобрели кредитные ноты компании Peters International (Cayman) Ltd., связанной с Ананьевыми. ПСБ предлагал эти бумаги состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам. Ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых также были Ананьевы. Всего было четыре выпуска нот на $170 млн и 60 млн евро. Вскоре после того, как ЦБ в декабре 2017 г. забрал банк на санацию, по ним были допущены дефолты. Часть инвесторов пошла в суд.
Судья в сентябре указывал, что понимает намерение истцов получить компенсацию на $40 млн из-за дефолта, но главный вопрос, по его мнению, был в том, насколько для его удовлетворения подходит английская юрисдикция. Судья отмечал, что наиболее очевидными ответчиками были бы ПСБ и Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями – Россия и Кипр, так как Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 г. Судья также не увидел необходимости ареста активов ответчиков, поскольку не увидел рисков их исчезновения.
Первая группа держателей бондов на проигрыше в первой инстанции не остановилась и подала в английские суды два ходатайства с просьбой разрешить подать апелляцию. Английское правосудие не дает проигравшей стороне автоматического права на подачу апелляции – на это нужно получить разрешение суда, сначала у судьи в первой инстанции, а в случае отказа – апелляционного суда. Оба инвесторам ПСБ отказали. В декабре 2019 г. первая группа держателей обратилась в апелляционный суд с ходатайством повторно пересмотреть решение апелляционного суда.
Истцы апеллировали к тому, что у них нет альтернативного средства правовой защиты и им будет нанесен реальный ущерб, говорится в решении. Судья счел, что это не основание для подсудности спора английской юрисдикции, указал на «полностью безосновательное» ходатайство истцов и присудил им оплатить все расходы ответчиков по заявлению.
«Ведомости» направили запрос в Lipman Karas, представляющую интересы первой группы держателей нот.
На данный момент никто из истцов не выполнил распоряжение суда о выплате издержек, говорит представитель Алексея Ананьева: установленный судом срок возмещения уже прошел. Издержки ответчиков истцы, к сожалению, не возместили, мы ожидаем, что это произойдет добровольно и в ближайшее время, ведь обязанность по возмещению издержек на истцов возложена приказом английского суда, сказал представитель Дмитрия Ананьева. Если этого не случится, добавил он, мы оставляем за собой право прибегнуть к средствам правовой защиты.
На Лондоне бывшие вип-клиенты ПСБ не остановились: они наняли в США юридическую фирму The Law Offices of Bud Cummins бывшего прокурора США Бада Камминса. Камминс ведет расследование роли американских банков, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank, в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Ананьевых с деньгами инвесторов ПСБ. Деньги кредиторов ПСБ в долларах проходили через корсчета банка в США, прежде чем в конечном счете осесть в кипрских банках, говорилось в сообщении фирмы Камминса. По ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.
В России против Ананьевых возбуждено уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн, они заочно арестованы. Арбитражный суд рассматривает иск ПСБ к Ананьевым и бывшему топ-менеджменту банка на 282 млрд руб.: по этому иску арестованы активы ответчиков, в том числе принадлежащие братьям картины вместе с музеем Института русского реалистического искусства.