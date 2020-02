Вип-вкладчики Промсвязьбанка лишились надежд на защиту в Лондоне

На Лондоне бывшие вип-клиенты ПСБ не остановились: они наняли в США юридическую фирму The Law Offices of Bud Cummins бывшего прокурора США Бада Камминса. Камминс ведет расследование роли американских банков, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank, в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Ананьевых с деньгами инвесторов ПСБ. Деньги кредиторов ПСБ в долларах проходили через корсчета банка в США, прежде чем в конечном счете осесть в кипрских банках, говорилось в сообщении фирмы Камминса. По ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.