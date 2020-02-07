Верховный суд отклонил жалобы Ананьевых на арест 282 млрд рублей
Верховный суд отказал бывшим владельцам Промсвязьбанка – братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и еще 10 бывшим топ-менеджерам банка – в пересмотре решения об аресте денежных средств и имущества на сумму 282,2 млрд руб. Об этом говорится в определении, размещенном в картотеке арбитражных дел.
Активы были арестованы по иску Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших владельцев и топ-менеджеров убытки, понесенные им в ходе ряда сделок. 21 декабря 2018 г. банк обратился в Арбитражный суд Москвы. На тот момент это был крупнейший иск к бывшим менеджерам и владельцам в истории российского банковского сектора.
Долю каждого из братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, в нанесенном ущербе Промсвязьбанк оценил в 88 млрд руб. Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. Это солидарное требование: если кто-то один из ответчиков заплатит, все остальные будут должны уже меньше. Но заплативший имеет право предъявить к остальным регрессные требования, пояснял «Ведомостям» партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.