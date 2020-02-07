Верховный суд отклонил жалобы Ананьевых на арест 282 млрд рублей

Долю каждого из братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, в нанесенном ущербе Промсвязьбанк оценил в 88 млрд руб. Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. Это солидарное требование: если кто-то один из ответчиков заплатит, все остальные будут должны уже меньше. Но заплативший имеет право предъявить к остальным регрессные требования, пояснял «Ведомостям» партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.