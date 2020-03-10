Диагноз Тинькова не должен отразиться на его банке

Тиньков был гражданином США. В 2013 г. принадлежащая ему материнская компания «Тинькофф банка» – TCS Group провела IPO. В результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщил минюст США. Спустя три дня после размещения Тиньков отказался от гражданства США. По законам этой страны он должен был заплатить налог с вмененного дохода – 23,8%, – рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Но на момент отказа от гражданства Тиньков подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000. Также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000. По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.