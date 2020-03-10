Диагноз Тинькова не должен отразиться на его банке
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. «В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс [с минюстом США], – говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном в пятницу, 6 марта. – И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить: у меня диагностирована острая форма лейкемии».
Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.
Тиньков был гражданином США. В 2013 г. принадлежащая ему материнская компания «Тинькофф банка» – TCS Group провела IPO. В результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщил минюст США. Спустя три дня после размещения Тиньков отказался от гражданства США. По законам этой страны он должен был заплатить налог с вмененного дохода – 23,8%, – рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Но на момент отказа от гражданства Тиньков подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000. Также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000. По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
На новостях о сути претензий США к Тинькову и заявлении о его болезни GDR TCS упали на Лондонской бирже 6 марта на 22,9%. В «кровавый понедельник», 9 марта, во время паники на рынках бумаги TCS подешевели еще на 17,2%. Капитализация компании составила $1,55 млрд.
Возможно, именно болезнью Тинькова объясняется выбранная ему мера пресечения. Он отпущен под залог в 20 млн фунтов ($36 млн) и обязан с 19.00 до 07.00 находиться в своей лондонской квартире. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом [болезнью]», – сказано в заявлении Тинькова.
Вероятность экстрадиции, учитывая болезнь Тинькова, меньше, говорит старший консультант О2 Consulting Влад Бурилов. Если состояние бизнесмена не позволит ему перенести перелет из Англии в США, то экстрадиции может и не быть. Лейкемия, безусловно, станет смягчающим обстоятельством. Однако есть и сугубо юридическая плоскость вопроса: все, что касается обвинений налоговой, останется в силе. Речь идет о самом серьезном налоговом нарушении в США – Тиньков умолчал об активах, стоимость которых достигает $1 млрд. Налоговая будет настаивать на том, что действия Тинькова были преднамеренными, считает Бурилов. Доказать обратное будет по-прежнему сложно, бизнесмен владел активами напрямую и к нему не применимы какие-либо освобождения от налога.
Тиньков занимает 47-е место в списке самых богатых бизнесменов России 2019 г. по версии Forbes с состоянием $2,2 млрд. В 2006 г. он основал «Тинькофф банк» – первый в России банк с дистанционным обслуживанием. По итогам 2019 г. он занял 18-е место по активам среди российских банков, по данным «Интерфакс-ЦЭА». Впоследствии появились страховая и управляющая компании. Тинькову принадлежит 87,03% голосов TCS Group. В капитале его доля меньше – 40,4%. Банк – главный актив Тинькова.
Тиньков неоднократно повторял, что о жизни «Тинькофф» он часто узнает из новостей и не участвует напрямую в работе компании. «Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с [предправления «Тинькофф банка»] Оливером [Хьюзом], и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», – написал Тиньков.
Банк уже давно управляется профессиональными менеджерами, именно они сделали «Тинькофф» таким, какой он есть, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Это очень крупный игрок, банк уже достиг тех масштабов, когда он не зависит от одного лица, а реакция рынка скорее эмоциональная, объясняет он.
Руководит банком топ-менеджмент, а не сам акционер, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Его рейтинговое агентство не ждет проблем с точки зрения финансовой устойчивости банка. Ликвидные активы кредитной организации составляют чуть менее 40% от клиентских счетов и депозитов, указывает он. К тому же баланс банка в целом очень ликвиден из-за быстрой оборачиваемости кредитного портфеля, добавляет Васильев. По его словам, прибыльность банка очень высокая и это поддерживает достаточность капитала. Например, только за январь 2020 г. «Тинькофф банк» заработал 7,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.