Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

На рынке нефти разыгрался идеальный шторм: она и без того дешевела с начала года из-за эпидемии коронавируса, которая заставила экономистов заговорить о приближающейся рецессии. ОПЕК рассчитывала остановить падение очередным сокращением добычи – на 1,5 млн баррелей в сутки во II квартале, в том числе не входящими в картель странами – на 0,5 млн. Москву эти условия не устроили: российские нефтяники были согласны лишь на продление сделки на прежних условиях, т. е. добывать совокупно вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей меньше, чем в октябре 2018 г. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, сказал министр энергетики Александр Новак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным 9 марта: «Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».