Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть
«Да начнется ценовая война», – написали аналитики ING в обзоре о развале сделки ОПЕК+. Соглашение между 20 государствами, с помощью которого они более трех лет пытались поддержать цены на нефть, прекратит свое существование с 1 апреля. Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением. В пятницу, 6 марта, баррель нефти Brent подешевел на 9,4% до $45,27, а в понедельник начался настоящий обвал – цены падали на 30% до $31,29 в ответ на решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и предоставить скидки покупателям. Такого обрушения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. К вечеру рынки несколько отыграли потери – к 18.40 мск Brent подорожал до $36,77 за баррель.
Разрыв сделки
На рынке нефти разыгрался идеальный шторм: она и без того дешевела с начала года из-за эпидемии коронавируса, которая заставила экономистов заговорить о приближающейся рецессии. ОПЕК рассчитывала остановить падение очередным сокращением добычи – на 1,5 млн баррелей в сутки во II квартале, в том числе не входящими в картель странами – на 0,5 млн. Москву эти условия не устроили: российские нефтяники были согласны лишь на продление сделки на прежних условиях, т. е. добывать совокупно вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей меньше, чем в октябре 2018 г. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, сказал министр энергетики Александр Новак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным 9 марта: «Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».
«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», – утверждает высокопоставленный чиновник. Они хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК, говорит еще один чиновник. Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее, отмечает человек, близкий к Кремлю.
Разрыв соглашения поддержала возглавляемая Игорем Сечиным «Роснефть». Она считает, что для России сделка ОПЕК+ лишена смысла. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева (его цитирует РБК), соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе. Страны ОПЕК и их партнеры, сокращая добычу, уступали рынки США, заявил он. А вот совладелец «Лукойла» Леонид Федун назвал решение разорвать сделку неожиданным и нерациональным. По его оценке, Россия из-за развала соглашения будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за падения цен на нефть.
Представители «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти» не ответили на запросы «Ведомостей».
Запах войны
«Вероятно, с апреля на нефтяной рынок вернутся ценовые войны», – ждет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Саудовская Аравия намерена вместо сокращения добычи увеличить ее с 9,7 млн баррелей в сутки до 10–11 млн и предлагает существенные скидки покупателям из Европы, Азии и США, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Эр-Рияда.
Эксперты уже начали понижать прогнозы цен на нефть. Аналитики ING ожидают, что во II квартале стоимость барреля составит $33 против прежнего прогноза в $56, во второй половине года – $43. Усиление давления на мировую экономику из-за эпидемии коронавируса может привести к падению котировок и до $20–25, прогнозирует Покатович, но, если пессимизм инвесторов не будет расти, цены будут колебаться в диапазоне $30–40 в ближайшее время. Они могут приблизиться к уровню $20, что вытеснит с рынка производителей с высокими издержками, рассуждает чиновник, затем цены вернутся к $40–50. Бюджет к таким рискам готов, заявил Минфин (см. статью на стр. 04).
Ситуация крайне напряженная, признает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко: рынок ожидает взрывной рост предложения нефти со стороны стран ОПЕК и других экспортеров – их уже ничего не сдерживает. В 2020 г. предложение может вырасти, по ее оценкам, на 2–3,9 млн баррелей в сутки в зависимости от стратегии Саудовской Аравии – и это не предел. У страны есть возможность и дальше наращивать добычу: ее свободные мощности оцениваются в 12,5 млн баррелей в сутки, говорит Грушевенко. А вот мощности России ограниченны, замечает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко: у нее нет возможности вести ценовую войну. «Роснефть» планирует нарастить добычу после разрыва сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники: с 1 апреля – на 300 000 баррелей в сутки в течение двух недель.
Обе «воюющие стороны» стремятся потеснить американских производителей сланцевой нефти, говорят эксперты. «Сложно сказать, чего в этом решении Саудовской Аравии больше – желания вернуть Россию в орбиту ОПЕК+, эмоций или желания убить сланцевую добычу со второй попытки (первая, предпринятая ОПЕК в 2014–2016 гг., провалилась)», – рассуждает Маринченко. Та же задача и у России – оказать давление на нефтяную индустрию США, считают аналитики ING: стратегия может сработать в среднесрочной перспективе, но меньше уверенности в ее долгосрочном успехе. Возможно, дешевая нефть «выдавит американцев с рынка», рассуждает аналитик АКРА Василий Танурков: «Но какой ценой?»
Запас прочности у производителей сланцевой нефти есть. По оценке Международного энергетического агентства, сокращать добычу производители сланцевой нефти могут начать при падении цен ниже $25 за баррель. К тому же это «крупные работодатели в США, поэтому правительство вряд ли допустит массовые банкротства», замечает Танурков.
«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», – заявил Новак. У российских нефтяников себестоимость барреля колеблется в районе $15–17, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Но при цене ниже $40 возникнет вопрос о повышении налогового бремени на нефтяников, предупреждает Маринченко.
В России в целом невысокие издержки на добычу: в традиционных регионах – $8 за баррель, в новых регионах – до $25, подчеркивает Грушевенко, важнее цена, которая нужна бюджету. Российский бюджет выигрывает по этому параметру – он будет бездефицитным при цене $50 за баррель, у Саудовской Аравии – около $80, но у последней может быть больше скрытых финансовых активов, говорит главный экономист ING Дмитрий Долгин. Устойчивость бюджета – преимущество России, указывает федеральный чиновник. Победителей в ценовой войне не будет, уверен руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов: «Стоит вернуться к переговорам и способствовать стабилизации рынка, хотя в краткосрочной перспективе это затруднительно».