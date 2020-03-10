АКРА объявило о начале финансового кризиса

Методика АКРА

Индекс финансового стресса ACRA FSI измеряет финансовую нестабильность косвенно на основе внешних проявлений финансового кризиса: волатильности на основных финансовых рынках, спредов процентных ставок и др.

Агентство выделяет пять основных косвенных проявлений финансового стресса:

1. Неопределенность в фундаментальных ценах финансовых активов или биржевых товаров. Он связан с волатильностью цен финансовых инструментов, заставляет инвесторов сильнее и быстрее реагировать на любую новую (даже нерелевантную) информацию.

2. Недостаток информации о мотивах и текущем состоянии других участников рынков. Может приводить к неверной интерпретации динамики цен и эпизодам резкой коррекции ожиданий.

3. Асимметрия информации о качестве активов (продавец знает больше) или качестве заемщика (заемщик более осведомлен). Появляется в результате роста разброса оценок качества и усугубляет проблемы неблагоприятного отбора и морального риска, что, в свою очередь, приводит к снижению доверия, падению кредитной активности.

4. «Бегство в качество». Рост вероятности потерь заставляет инвесторов предпочитать менее доходные, но при этом и менее рисковые способы вложения средств, что приводит к зачастую быстрому изменению их цен.

5. «Бегство в ликвидность». Снижение возможностей для кредитования создает дополнительные стимулы для предпочтения более ликвидных активов, необходимых для удовлетворения потребности в покрытии кассовых разрывов.