Российский рынок растет третий день подряд
Российский фондовый рынок завершил ростом уже третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи в четверг прибавлял более 2,5%, но по итогам дня вырос на 1,52% до 2489,97 пункта. Индекс РТС – на 3,6% до 1017,03 п.
Укрепился и рубль. К 19.00 мск доллар подешевел на 1,17 руб. до 77,09 руб., евро – на 15 коп. до 84,95 руб.
Рост продолжается и на других рынках. Индекс S&P 500 прибавил 4,21%, панъевропейский Stoxx600 – 1,3%, лондонский FTSE 100 – 0,53%.
Котировки нефти Brent снизились на 1,18% до $27,07 за баррель.
Рынок уже несколько дней пытается нащупать баланс между очевидными экономическими рисками и ликвидностью, поступающей от центробанков, прежде всего ФРС, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Неделю назад меры ФРС только еще больше пугали инвесторов и усиливали падение рынка (как своеобразный сигнал о масштабе проблем в экономике из-за коронавируса), но наступает момент, когда такой беспрецедентный выброс ликвидности на рынки просто не может пройти незамеченным, рассуждает он: «Тем более что председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня опять дал понять, что пространство у маневра у ФРС по-прежнему есть».
ФРС США в понедельник сообщила об очередном расширении мер поддержки долговых рынков и готовности к фактически неограниченной скупке ипотечных и казначейских облигаций. Сенат в среду вечером одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
Мировые рынки стали восстанавливаться, соглашается руководитель направления «Персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян. Он объясняет это тем, что скорость выхода стран из карантина и негативный экономический эффект принятых мер стали более прогнозируемыми. «До недавнего времени единственным ориентиром был Китай, но сейчас к пику заболеваемости приблизилась и Италия. Появились оценки темпов заболевания, что позволило более эффективно рассчитать время карантина для всех стран», – говорит Караханян. Кроме того, на рынок оказал влияние внушительный пакет мер по фискальному стимулированию американской экономики, указывает он.
Паника немного пошла на спад и инвесторы начали выкупать перепроданные бумаги, продолжает Кочетков. «Многие не ждут, когда рынок нащупает дно: нынешняя стоимость бумаг при довольно высокой дивидендной доходности (9% по российскому рынку в среднем) уже воспринимается как достаточно низкая для покупок», – полагает он. По мнению аналитика, нынешние значения курса можно считать равновесными в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть. Если же вдруг новое соглашение ОПЕК+ будет заключено и нефтяные котировки превысят $30/барр., курс может сдвинуться в диапазон 70–75 руб./$, допускает он.
Тем не менее говорить о начале масштабной коррекции на рынках, безусловно, рано, настаивает Кочетков. Риски новой волны распродаж сохраняются, считает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. Но поддержка курса со стороны ЦБ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что также сказывается на спросе на российские активы, надеется он.