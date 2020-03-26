Российский рынок растет третий день подряд

Рынок уже несколько дней пытается нащупать баланс между очевидными экономическими рисками и ликвидностью, поступающей от центробанков, прежде всего ФРС, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Неделю назад меры ФРС только еще больше пугали инвесторов и усиливали падение рынка (как своеобразный сигнал о масштабе проблем в экономике из-за коронавируса), но наступает момент, когда такой беспрецедентный выброс ликвидности на рынки просто не может пройти незамеченным, рассуждает он: «Тем более что председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня опять дал понять, что пространство у маневра у ФРС по-прежнему есть».