Российские фондовые индексы выросли на 7–9%

Пока ситуация на рынке напоминает технический отскок, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: перед этим многие играли на понижение, а когда много игроков начинают закрывать короткие позиции, котировки могут резко пойти вверх. Рынок мог так отреагировать и на то, что ФРС объявила о новом уровне поддержки долговых рынков, в том числе американский регулятор готов скупать и корпоративные бумаги. Это стабилизирует рынки, ослабляя проблему нехватки долларовой ликвидности, объясняет инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин, а часть снижения последних дней происходила в том числе из-за проблем с ликвидностью: игроки распродавали все активы для высвобождения средств.