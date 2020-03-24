Российские фондовые индексы выросли на 7–9%
Вторник стал одним из лучших за последнее время дней для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи вырос на 7,22% и превысил 2400 пунктов, долларовый индекс РТС – на 9,23%, отыграв падение пятницы и перевалив за 900 пунктов. Укрепился и рубль, хотя и не так значительно: доллар упал на 1% и стоил к 19.00 мск 78,8 руб., евро торговался по 85 руб. (-0,4%).
Сильнее других выросли акции «Норникеля» (17,4%) – по ним пришлось перевести торги в режим дискретного аукциона. Бумаги Polymetal прибавили 16,7%, «Полюса» и ЛСР – 13%.
Пока ситуация на рынке напоминает технический отскок, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: перед этим многие играли на понижение, а когда много игроков начинают закрывать короткие позиции, котировки могут резко пойти вверх. Рынок мог так отреагировать и на то, что ФРС объявила о новом уровне поддержки долговых рынков, в том числе американский регулятор готов скупать и корпоративные бумаги. Это стабилизирует рынки, ослабляя проблему нехватки долларовой ликвидности, объясняет инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин, а часть снижения последних дней происходила в том числе из-за проблем с ликвидностью: игроки распродавали все активы для высвобождения средств.