Фондовые рынки рванулись вверх

Индекс Dow Jones Industrial Average, который в последние недели падал сильнее рынка, к 17.45 мск показывал рост на 7,3%, тогда S&P 500 – на 6,5%, а Nasdaq Composite – на 5,6%. До этого европейский индекс Stoxx Europe 600 в ходе торгов вырос почти на 6%, а японский Nikkei 225 закрылся ростом на 7,1%. Кроме того, во вторник снизился спрос на казначейские облигации США, доходность 10-летних бондов выросла с 0,763% до 0,845%.