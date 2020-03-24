Фондовые рынки рванулись вверх
Но монетарные и фискальные меры властей принесли облегчение, но не вернули инвесторам уверенность
Фондовые индексы США выросли более чем на 5% после открытия торгов 24 марта вслед за европейскими и азиатскими рынками. Инвесторы надеются, что гигантские меры, принимаемые властями США для стимулирования экономики помогут смягчить последствия пандемии коронавируса.
Индекс Dow Jones Industrial Average, который в последние недели падал сильнее рынка, к 17.45 мск показывал рост на 7,3%, тогда S&P 500 – на 6,5%, а Nasdaq Composite – на 5,6%. До этого европейский индекс Stoxx Europe 600 в ходе торгов вырос почти на 6%, а японский Nikkei 225 закрылся ростом на 7,1%. Кроме того, во вторник снизился спрос на казначейские облигации США, доходность 10-летних бондов выросла с 0,763% до 0,845%.
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