ЦБ объявил дополнительные меры поддержки населения и банков

Если в банк, микрофинансовую организацию или кредитный потребительский кооператив обратится заемщик с просьбой о реструктуризации долга из-за снижения дохода с 1 марта, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, регулятор рекомендует оперативно удовлетворять такое заявление. Кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени. ЦБ дает право до 30 сентября не признавать такие кредиты реструктурированными для формирования резервов.