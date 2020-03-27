ЦБ объявил дополнительные меры поддержки населения и банков
Банк России реализовывает новый комплекс мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов из-за коронавируса, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала кредитования экономики. Дополнительные меры ЦБ принял после поручений президента Владимира Путина 25 марта. Первый комплекс мер ЦБ объявил на прошлой неделе.
Помощь населению
Многие граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, столкнулись со снижением доходов из-за пандемии и испытывают объективные сложности с исполнением своих обязательств перед кредиторами, пишет ЦБ.
Если в банк, микрофинансовую организацию или кредитный потребительский кооператив обратится заемщик с просьбой о реструктуризации долга из-за снижения дохода с 1 марта, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, регулятор рекомендует оперативно удовлетворять такое заявление. Кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени. ЦБ дает право до 30 сентября не признавать такие кредиты реструктурированными для формирования резервов.
ЦБ готовит поправки в закон «О кредитных историях», чтобы такие реструктуризации с 1 марта по 30 сентября не ухудшали кредитные истории и индивидуальные рейтинги граждан. До внесения поправок Цетнробанк рекомендует бюро кредитных историй не учитывать события реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина. Это должно сохранить заемщикам возможность получать кредиты в дальнейшем.
Помощь онлайн-торговле
Также ЦБ ограничивает комиссии за эквайринг. Максимальное значение ставок эквайринга по онлайн-покупкам с 15 апреля по 30 сентября составляет 1%. Это, по замыслу регулятора, позволит гражданам осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 000.
Помощь уязвимым отраслям
По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. ЦБ считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей:
организации общественного питания
деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений
деятельность по организации конференций и выставок
образовательные услуги
деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля)
розничная торговля непродовольственными товарами
стоматологическая практика.
По кредитам компаний этих отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, ЦБ разрешает банкам до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Это позволит банкам в это время не формировать дополнительные резервы.
Ослабление рубля заставило ЦБ поддержать валютных заемщиков: ЦБ рекомендует банкам реструктурировать валютные кредиты заемщикам, пострадавшим из-за коронавируса, конвертируя их в рубли. Банкам дано право до 30 сентября не ухудшать по таким кредитам оценку качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика
Уточнить ЦБ и параметры нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП. До 150 млрд руб. в рамках утвержденного совокупного лимита в 500 млрд руб. будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.
Помощь банкам
Чтобы крупнейшие банки могли в таких условиях продолжать кредитование, ЦБ может (считает «целесообразно») предоставить системно значимым банкам (их сейчас 11) льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности. В дополнение к объявленному снижению платы за право пользования своей безотзывной кредитной линией с 0,5 до 0,15% годовых ЦБ увеличил максимальный совокупный лимит таких линий с 1,5 до 5 трлн руб. Действует он с апреля по 31 марта 2021 г.
ЦБ также решил не считать нарушением норматива краткосрочной ликвидности его снижение из-за недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов, по причине ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.