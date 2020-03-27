ЦБ поддержал онлайн-торговлю за счет банков
Из-за ограничения ставок за прием карт они могут понести убытки
ЦБ ограничит размер комиссии, которую банки смогут брать с торговых точек за прием карт в интернете, сообщил регулятор. «В условиях пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий», – объяснил свое решение регулятор.
Кто сэкономит
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