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ЦБ поддержал онлайн-торговлю за счет банков

Из-за ограничения ставок за прием карт они могут понести убытки
Анна Еремина Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ ограничит размер комиссии, которую банки смогут брать с торговых точек за прием карт в интернете, сообщил регулятор. «В условиях пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий», – объяснил свое решение регулятор.

Кто сэкономит

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