Платежная система «Мир» удешевила обслуживание интернет-магазинов
Российская платежная система «Мир» (ее оператор – НСПК, «дочка» ЦБ) установила межбанковскую комиссию 0,7% для платежей в интернет-магазинах, следует из ее тарифов. Комиссия будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. при покупках онлайн в розничных магазинах продажи продуктов питания, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 000 руб.), а также лекарств (при предоплате заказов на сайте с выдачей в аптеках; доставка лекарств на дом запрещена законом).
В этот период банки могут брать с торговых точек за прием карт в интернете не более 1% от суммы таких операций, установил ЦБ. Сейчас торговые точки платят банкам 1,2–2,2%, сообщал регулятор. По его мнению, в условиях пандемии коронавируса это позволит гражданам, не выходя из дома, делать онлайн-покупки, а также даст возможность торговым точкам предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. Регулятор получил право устанавливать предельный размер комиссий за прием карт летом прошлого года и воспользовался этим правом впервые.
Старые комиссии
Главная составляющая стоимости эквайринга – межбанковская комиссия, или интерчейндж, который банк-эквайер платит банку, выпустившему карту, которой расплатились. Размер этой комиссии определяет платежная система – ее и снизил «Мир». Ставка зависит от типа торговой точки или карты: чем выше ее уровень, тем больше получает эмитент. В среднем по рынку это 1,6–1,8%, при операциях в интернет-магазинах интерчейндж обычно чуть выше, чем для обычных. По самым дорогим картам интерчейндж может превышать 2,3%.
Эмитенты карт, получая доход в виде интерчейнджа, отдают часть его клиентам в виде кэшбэков и бонусов, побуждая чаще расплачиваться и больше тратить, инвестируют в новые технологии и т. д. Решение ЦБ вынудило платежные системы снизить интерчейндж, иначе могла возникнуть ситуация, когда комиссия, которую банк-эквайер перечисляет эмитенту, превышала бы максимально допустимую комиссию эквайринга, которую банки могут брать с торговых точек.
«Мир» оставил минимальный интерчейндж – 0,5% в интернете для категорий, к которым он уже применялся: супермаркеты, фастфуд, следует из тарифов платежной системы. Для остальных ставка снизилась до 0,7%. При покупках офлайн интерчейндж по картам «Мир» составляет для магазинов одежды и обуви, детских товаров 0,8–1%, для аптек – 1,3%.
На «Мир» приходится примерно 25% выпущенных в России карт и около 20% оборота по ним. Visa и Mastercard также обещали снизить интерчейндж, но пока этого не сделали, на запрос для этой статьи их представители не ответили. Банкиры ждут новые тарифы международных систем со дня на день. По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, Mastercard уже рекомендовала применение пониженной ставки интерчейндж для курьерских компаний, предоставляющих услуги доставки еды, на уровне категории fast food (сейчас около 0,5%. – «Ведомости»).
Новые реалии
Интерчейндж в 0,7% и вознаграждение платежных систем около 0,2% оставляют эквайерам лишь 0,1% для проведения транзакции, сетует Коннов. Для компаний и банков с небольшим числом клиентов интернет-эквайринга ставка в 1% будет убыточной, считает он. И предупреждает, что поскольку 0,1% не позволит окупать подключение и работу с малым бизнесом, то, к его сожалению, на рынке возникнут дополнительные комиссии за обслуживание или за подключение. Директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин рассчитывает, что в целом по эквайринговому портфелю текущий финансовый результат не изменится, однако это будет зависеть от отдельных сегментов, их долей и среднего чека. «Учитывая новые реалии на рынке формирования комиссионных ставок для торговых точек, без снижения ставок интерчейндж от других платежных систем некоторые сегменты торговли могут стать для банков убыточными, что может отразиться и на всем бизнесе интернет-эквайринга», – говорится в ответе пресс-службы МКБ.
Снижение ставки интернет-эквайринга до 1% негативно влияет на доходы банка в этом сегменте бизнеса, говорит начальник управления по развитию электронной коммерции Промсвязьбанка (ПСБ) Равиль Айсин. В большей степени при таком перераспределении ставки интерчейндж теряет эмитентская часть, указывает он и обещает, что банк с 15 апреля перейдет на ставку по эквайрингу в 1% для онлайна. «Мы сознательно идем на это: ПСБ окажет поддержку компаниям интернет-торговли, которым в условиях распространения коронавируса и режима самоизоляции предстоит обеспечивать население жизненно важными товарами», – подчеркнул он.
Крупнейший карточный игрок – Сбербанк от комментариев отказался.
Кэшбэк пока останется
В случае снижения своих доходов из-за уменьшения ставки интерчейндж по онлайн-операциям банки-эмитенты могут пересмотреть свои программы лояльности. Пока никто из них не вносил изменения и не анонсировал их, однако большинство опрошенных «Ведомостями» банков сообщили, что будут следить за ситуацией и действиями платежных систем, это «Открытие», «Зенит», Газпромбанк, «Хоум кредит», УБРиР, «Ренессанс кредит», сказали их представители.
Например, «Зенит» может внести изменения в свои программы при условии продления введенного ограничения или значительного изменения структуры e-commerce операций, сообщил его зампред правления Дмитрий Юрин. МКБ постарается максимально сохранить действующую программу лояльности, рассказала начальник управления развития карточного бизнеса Татьяна Брюхина. Дом.РФ и ПСБ менять условия не планируют.