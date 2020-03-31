Платежная система «Мир» удешевила обслуживание интернет-магазинов

Интерчейндж в 0,7% и вознаграждение платежных систем около 0,2% оставляют эквайерам лишь 0,1% для проведения транзакции, сетует Коннов. Для компаний и банков с небольшим числом клиентов интернет-эквайринга ставка в 1% будет убыточной, считает он. И предупреждает, что поскольку 0,1% не позволит окупать подключение и работу с малым бизнесом, то, к его сожалению, на рынке возникнут дополнительные комиссии за обслуживание или за подключение. Директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин рассчитывает, что в целом по эквайринговому портфелю текущий финансовый результат не изменится, однако это будет зависеть от отдельных сегментов, их долей и среднего чека. «Учитывая новые реалии на рынке формирования комиссионных ставок для торговых точек, без снижения ставок интерчейндж от других платежных систем некоторые сегменты торговли могут стать для банков убыточными, что может отразиться и на всем бизнесе интернет-эквайринга», – говорится в ответе пресс-службы МКБ.