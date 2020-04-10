Правительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа. Пока ЦБ передал правительству лишь 50%, еще одну акцию правительство получит от ЦБ не позднее 6 мая, после того как заключит с регулятором акционерное соглашение об управлении банком.