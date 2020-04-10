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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей – это меньше, чем планировалось
Алена Якушова Анна Михеева
Герман Греф приветствует нового акционера /Дмитрий Астахов / ТАСС

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа. Пока ЦБ передал правительству лишь 50%, еще одну акцию правительство получит от ЦБ не позднее 6 мая, после того как заключит с регулятором акционерное соглашение об управлении банком.

Изначально сделка оценивалась министром финансов Антоном Силуановым более чем в 2,5 трлн руб. В итоге одна акция была оценена для сделки в 189,44 руб. Это средневзвешенная цена по результатам торгов на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля 2020 г., уточнил Минфин.

Сбербанк также оповестил о закрытии сделки своих акционеров и клиентов. Президент банка Герман Греф поблагодарил ЦБ как крупнейшего акционера за «чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка» и поприветствовал Минфин.

«Фактически в лице фонда национального благосостояния акционером ПАО Сбербанк и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России. Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована»

Герман Греф
президент Сбербанка

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом, и потратить часть дополнительных нефтегазовых доходов на нужды федерального бюджета. Заодно устраняется конфликт интересов: сейчас ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.

Сделка уникальная и предполагалось, что оферту миноритариям сделает не покупатель, а продавец – Центробанк, отмечалось в совместном заявлении Минфина и ЦБ 11 февраля. Выкупленные акции ЦБ собирался потом продать на рынке. Но из-за падения рынков ЦБ заменил оферту на акционерное соглашение об управлении банком, которое Минфин и ЦБ заключат на три года после передачи акций Сбербанка правительству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных