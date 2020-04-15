Россияне запаслись наличными перед кризисом

По итогам марта отток розничного портфеля вкладов в «ФК Открытие» составил около 2%, говорит представитель банка, всплеска снятия средств с карт в банке не заметили. А вот главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» говорил о том, что население, в отличие от предыдущих кризисов, сейчас массово не бежит снимать наличные – «этого не происходит ни в Альфа-банке, ни в других банках». Представитель МКБ сказал, что портфель вкладов в банке МКБ по итогам марта сохранился на прежнем уровне, а незначительная коррекция была связана с плановыми закрытиями. «Ведомости» направили запросы в другие крупные банки.