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Россияне запаслись наличными перед кризисом

За март наличных в обращении стало больше на 700 млрд рублей
Екатерина Литова Анна Михеева
Большая часть снятых в марте денег скоро вернется в банки, рассчитывает ЦБ /Андрей Гордеев / Ведомости

В марте избыток ликвидности банковского сектора сократился на 1,5 трлн руб. до 2,3 трлн руб., отчитался ЦБ. Причины снижения: рост спроса населения на наличные деньги, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств банков на корсчетах в ЦБ.

За март наличные в обращении выросли на 700 млрд руб. (с учетом средств в кассах и банкоматах) – это почти половина всего сокращения ликвидности в секторе. Такой высокий спрос на наличные связан с «условиями повышенной неопределенности», объясняет ЦБ. Значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие от граждан накопления запасов наличности для расчетов в период изоляции, указывает регулятор.

По данным ЦБ, с 15 по 25 марта отток средств физических лиц из банков составлял до 2%, или более 600 млрд руб. (на 1 марта россияне держали на счетах и вкладах в банках 30,8 трлн руб.). Уже в конце марта ситуация с оттоком вкладов стабилизировалась, отмечал регулятор. После стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться в банки в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в банки, рассчитывает ЦБ.

Большая часть средств в ближайшее время вернется в банки, уверен представитель ВТБ, возможно, что не все деньги вернутся именно на депозиты — часть из них будет вложена в ценные бумаги.

По итогам марта отток розничного портфеля вкладов в «ФК Открытие» составил около 2%, говорит представитель банка, всплеска снятия средств с карт в банке не заметили. А вот главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» говорил о том, что население, в отличие от предыдущих кризисов, сейчас массово не бежит снимать наличные – «этого не происходит ни в Альфа-банке, ни в других банках». Представитель МКБ сказал, что портфель вкладов в банке МКБ по итогам марта сохранился на прежнем уровне, а незначительная коррекция была связана с плановыми закрытиями. «Ведомости» направили запросы в другие крупные банки.

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Увеличение денег банков на своих счетах в ЦБ также способствовало снижению профицита ликвидности. Средства банков на корсчетах в ЦБ на 1 апреля составляли 2,6 трлн руб. против 2 трлн на 1 марта, следует из статистики регулятора. Отдельные банки стремились сформировать запас средств на случай непредвиденных крупных клиентских оттоков, пишет ЦБ. Для сглаживания возникающих дисбалансов Банк России, помимо депозитных аукционов, проводил аукционы репо «тонкой настройки», предоставляя средства по ставкам, близким к ключевой. По таким аукционам задолженность банков перед ЦБ в марте составила 854 млрд руб. 

В марте бюджетные доходы сформировались на высоком уровне, пишет ЦБ: в этот период клиенты банков уплатили годовой налог на прибыль по итогам 2019 г., а налог на добычу полезных ископаемых был рассчитан по еще высоким ценам на нефть предыдущего отчетного периода. В то же время часть социальных выплат, которые традиционно приходятся на начало календарного месяца, из-за объявления нерабочей недели с 30 марта были осуществлены в конце марта, что несколько компенсировало оттоки ликвидности из-за уплаты налогов.

ЦБ снизил прогноз по размеру структурного профицита ликвидности: на конец 2020 г. он ожидает ее избыток на уровне 2,1-2,7 трлн руб. вместо изначальных 3,4–3,9 трлн руб. Пересмотренный прогноз учитывает изменения в обращении наличных, а также решение Банка России приостановить покупку золота на внутреннем рынке. Влияние сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка за 2,3 трлн руб. будет отражено в прогнозе ликвидности после обновления макроэкономического прогноза Банка России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных