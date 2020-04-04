Россияне на пике кризиса забрали из банков 2% вкладов

Вкладчики могли направить часть сбережений как на покупку впрок товаров повседневного спроса (их потребление как раз резко выросло в тот период) в ожидании карантина, так и на приобретение автомобилей, бытовой техники и т. д., опасаясь дальнейшего роста цен из-за падения рубля, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Те, кто копил на покупку недвижимости, могли снять накопления и пустить на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы успеть провести сделку до скачка цен и повышения ипотечных ставок, продолжает он.