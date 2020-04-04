Россияне на пике кризиса забрали из банков 2% вкладов
Обострение ситуации с распространением коронавируса в середине марта привело к повышенной волатильности банковских вкладов, пишет ЦБ в еженедельном аналитическом обзоре «Финансовый пульс». По предварительным данным, с 15 по 25 марта вклады населения в банках снизились на 2% (с исключением влияния изменения валютного курса).
Впрочем, как показал оперативный мониторинг крупнейших банков, ближе к концу месяца «ситуация стабилизировалась», пишет ЦБ. Значит ли это, что вклады вернулись к росту или замедлилось их сокращение, в обзоре не уточняется.
Согласно последнему обзору банковского сектора, на 1 марта россияне держали на счетах и вкладах в банках 30,8 трлн руб. (более поздних данных пока нет). В таком случае отток в 2% составил бы 616 млрд руб.
В феврале вклады, наоборот, выросли на 2,1%, или 647 млрд руб. Правда, такой рост был частично связан с падением рубля: рублевые вклады за месяц выросли на 389 млрд руб., тогда как валютные увеличились на 258 млрд в рублевом выражении и сократились на $1,8 млрд – в долларовом. Рубль в феврале подешевел на 6,3% к доллару и евро (по курсу ЦБ).
Кризисная замена вкладам
Отток пришелся на период резкого обесценения рубля из-за подешевевшей нефти и ухудшения ситуации с распространением коронавируса, напоминает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Вероятно, часть граждан решила перевести свои рублевые сбережения в валюту либо совершить крупные покупки в ожидании роста цен», – предполагает он. Тем не менее какой-то паники на рынке не наблюдалось, чему способствовала в том числе стабилизация курса за счет продаж валюты ЦБ, настаивает он. К тому же ряд банков повысил ставки по долларовым вкладам, что могло впоследствии стимулировать дополнительный приток средств населения в систему, считает Доронкин.
Вкладчики могли направить часть сбережений как на покупку впрок товаров повседневного спроса (их потребление как раз резко выросло в тот период) в ожидании карантина, так и на приобретение автомобилей, бытовой техники и т. д., опасаясь дальнейшего роста цен из-за падения рубля, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Те, кто копил на покупку недвижимости, могли снять накопления и пустить на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы успеть провести сделку до скачка цен и повышения ипотечных ставок, продолжает он.
За 25 марта розничный кредитный портфель банков вырос на 1,3% против 1,2% за весь февраль, по данным ЦБ.
Общая неопределенность могла также подтолкнуть некоторых клиентов уйти в наличные на случай, если потом не будет возможности снять деньги, продолжает Монастыршин. Скорее всего, по итогам марта и, вполне вероятно, апреля вклады сократятся, ожидает он: «Те россияне, кто остался без работы или потерял в доходе из-за коронавируса, начнут тратить сбережения, чтобы сохранить привычный уровень потребления».
Сыграла свою роль и некорректная интерпретация вкладчиками заявления президента 25 марта о введении налогообложения процентов по депозитам, полагает директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг. Ассоциация банков России (АБР) в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной 26 марта жаловалась, что с 25 марта банки столкнулись с ростом заявок населения на закрытие вкладов.
Тем не менее данные ЦБ свидетельствуют о том, что реакция населения на шок пока остается менее острой, чем в предыдущие кризисы, обращает внимание аналитик S&P Роман Рыбалкин. В ноябре – декабре 2014 г. оттоки с поправкой на валютную переоценку составили 5,1%, а в октябре 2008 г. – около 6%, напоминает он.
В 2014 г. набегу вкладчиков впервые подвергся даже Сбербанк – до сих пор в критических ситуациях люди, наоборот, несли деньги в госбанк. За один день, 18 декабря, из него забрали 300 млрд руб. – «порядок примерно такой», подтверждал президент банка Герман Греф. «Был суммарный заказ на $140 млн и 50 млн евро наличными по всей стране», – вспоминал тот день Михаил Задорнов, возглавлявший розничную «дочку» ВТБ.
Банки повышают ставки
Изъятие средств гражданами, столкнувшимися с падением доходов из-за практически полной остановки сферы услуг, вынудило банки повышать депозитные ставки, считает Вайсберг.
Розничные банки точечно начали повышать доходность рублевых вкладов в начале марта накануне заседания ЦБ по ключевой ставке 20 марта. В последнюю неделю марта к ним присоединились банки первой десятки по размеру портфеля вкладов населения. Так, Газпромбанк повысил базовые ставки в рублях на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5% годовых, а также снизил минимальную сумму для открытия полугодового сезонного вклада «Успех» со ставкой 6,3% годовых (максимум в банке) с 2 млн до 15 000 руб.
Московский кредитный банк (МКБ) поднял доходность базового вклада «Все включено. Максимальный доход» при вложении на три и шесть месяцев сразу на 1–1,15 п. п. В результате максимальная ставка розничного вклада в банке выросла с 5,6 до 6,3% годовых.
Совкомбанк увеличил рублевые ставки на полпункта по всей линейке, максимальная доходность его вкладов достигла 6,6% годовых. Под такой процент теперь банк принимает рубли на шесть и 12 месяцев от тех, кто не пользуется картой рассрочки «Халва» (с «Халвой» – под 7,1%).
Также условия вкладов в рублях улучшили еще несколько банков из топ-30.
С 1 апреля ставки выросли на пол процентного пункта в банке «Открытие», максимальная ставка его вкладов поднялась до 5,83% годовых (6% при условии капитализации в течение года). «Уралсиб» с 3 апреля повысил на 1,2 п. п. до 6% ставку сезонного вклад «Высота» при размещении на три месяца.
«Открытие» и Альфа-банк объявили в апреле о повышении ставок рублевых накопительных счетов.
Набиуллина заявила в пятницу в ходе онлайн пресс-конференции, что сейчас банковские депозиты остаются достаточно привлекательным инструментом сбережений для россиян, добавив, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки с нынешних 6% в 2020 г.
По оценке Вайсберга, до конца года ключевая ставка может быть снижена на 0,25–0,5 п. п. «Учитывая, что в целом уровень ликвидности в банковской системе останется высоким, рост ставок по депозитам будет носить краткосрочный, акционный характер», – отметил он.