Ставки рублевых вкладов взлетели до 6% и выше накануне «коронавирусных» выходных
Лучшие условия действуют при дистанционном размещении средств
Крупные банки ускоренно повышают ставки рублевых вкладов и улучшают другие условия вложений. Накануне длинных выходных, объявленных в стране из-за распространения коронавируса, некоторые подняли максимальную доходность рублевых вложений до 6% годовых и выше. Всего за последнюю неделю ставки рублевых вкладов тем или иным образом повысила треть из топ-30 банков по величине портфелей вкладов населения, три из них – входят в первую десятку. Еще ряд банков планируют повышение в начале апреля.
Где выросли ставки
Газпромбанк в пятницу повысил базовые ставки в рублях на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5% годовых, а также снизил минимальную сумму для открытия полугодового сезонного вклада «Успех» со ставкой 6,3% годовых (максимум в банке) с 2 млн до 15 000 руб.
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