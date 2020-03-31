Ставки рублевых вкладов взлетели до 6% и выше накануне «коронавирусных» выходных

Крупные банки ускоренно повышают ставки рублевых вкладов и улучшают другие условия вложений. Накануне длинных выходных, объявленных в стране из-за распространения коронавируса, некоторые подняли максимальную доходность рублевых вложений до 6% годовых и выше. Всего за последнюю неделю ставки рублевых вкладов тем или иным образом повысила треть из топ-30 банков по величине портфелей вкладов населения, три из них – входят в первую десятку. Еще ряд банков планируют повышение в начале апреля.