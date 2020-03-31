Вкладчики в феврале забрали из банков почти $2 млрд
Россияне в феврале сняли с валютных вкладов $1,8 млрд, следует из данных Центробанка. Размер валютных депозитов физлиц к 1 марта упал до $94,3 млрд с $96,1 млрд месяцем ранее.
Рублевые вклады в феврале, наоборот, увеличились – на 389 млрд руб. до 24,5 трлн руб. В рублевом эквиваленте выросла и доля валютных вкладов: к 1 марта она достигла 20,5% против 20,1% на 1 февраля, но это связано с ослаблением рубля. В феврале доллар и евро подорожали к рублю на 6,3% (по курсу ЦБ).
Клиенты ВТБ все менее активно размещают средства в иностранной валюте, отдавая предпочтение рублевым вкладам, отметил представитель банка, но данные о динамике валютных вкладов он не раскрыл. Доля рублевых средств в общем объеме привлечения, по его словам, сегодня превышает 90%.