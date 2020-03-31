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Вкладчики в феврале забрали из банков почти $2 млрд

В марте отток вкладов продолжился, уверены эксперты
Анна Третьяк Юлия Петрова
Денис Абрамов / Ведомости

Россияне в феврале сняли с валютных вкладов $1,8 млрд, следует из данных Центробанка. Размер валютных депозитов физлиц к 1 марта упал до $94,3 млрд с $96,1 млрд месяцем ранее.

Рублевые вклады в феврале, наоборот, увеличились – на 389 млрд руб. до 24,5 трлн руб. В рублевом эквиваленте выросла и доля валютных вкладов: к 1 марта она достигла 20,5% против 20,1% на 1 февраля, но это связано с ослаблением рубля. В феврале доллар и евро подорожали к рублю на 6,3% (по курсу ЦБ).

По подсчетам «Ведомостей» на основе ежемесячной отчетности банков, отток из валютных депозитов физлиц из Сбербанка за месяц составил $210 млн, ВТБ – $443 млн, Газпромбанка – $345 млн, Альфа-банка – $93 млн, РСХБ – $30,5 млн, «Открытия» – $139 млн.

Клиенты ВТБ все менее активно размещают средства в иностранной валюте, отдавая предпочтение рублевым вкладам, отметил представитель банка, но данные о динамике валютных вкладов он не раскрыл. Доля рублевых средств в общем объеме привлечения, по его словам, сегодня превышает 90%.

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