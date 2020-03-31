Вкладчики в феврале забрали из банков почти $2 млрд

Рублевые вклады в феврале, наоборот, увеличились – на 389 млрд руб. до 24,5 трлн руб. В рублевом эквиваленте выросла и доля валютных вкладов: к 1 марта она достигла 20,5% против 20,1% на 1 февраля, но это связано с ослаблением рубля. В феврале доллар и евро подорожали к рублю на 6,3% (по курсу ЦБ).