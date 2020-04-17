Банки сэкономят на привлечении вкладов

ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных банков, привлекших 2/3 всех вкладов. Банки, предлагающие ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше этого уровня, также платят в фонд по дополнительной ставке: она не может превышать более половины базовой и сейчас составляет 0,075%. Таким, образом суммарная выплата по базовой и дополнительной ставке для банка достигает 0,225% от привлеченных средств за квартал. Банки, задирающие ставки более чем на 3 п. п. или финансово неустойчивые (по оценке регулятора), отчисляют еще больше – 0,9%: базовая ставка плюс повышенная дополнительная, которая устанавливается в размере не более 500% базовой (сейчас 0,75%).