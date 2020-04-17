Банки сэкономят на привлечении вкладов

Банки сэкономят на привлечении вкладовЦБ на треть снизил им отчисления в фонд страхования до конца года
Банки смогут до конца года меньше отчислять в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая ставка взносов в ФСВ будет снижена с 0,15 до 0,1% до конца 2020 г. Об этом сегодня сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на еженедельной пресс-конференции.
Сейчас все банки, работающие с деньгами населения, ежеквартально платят в страховой фонд 0,15% от привлеченных средств. Вклады в банках сейчас составляют около 31 трлн руб., и 0,05% за оставшиеся три квартала дают экономию 0,15%, или 46,5 млрд руб.
Те, кто привлекает вклады по повышенным ставкам, платят больше. По закону о страховании вкладов по дополнительным ставкам банки платят, даже если привлекли хотя бы один дорогой вклад в течение квартала.
ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных банков, привлекших 2/3 всех вкладов. Банки, предлагающие ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше этого уровня, также платят в фонд по дополнительной ставке: она не может превышать более половины базовой и сейчас составляет 0,075%. Таким, образом суммарная выплата по базовой и дополнительной ставке для банка достигает 0,225% от привлеченных средств за квартал. Банки, задирающие ставки более чем на 3 п. п. или финансово неустойчивые (по оценке регулятора), отчисляют еще больше – 0,9%: базовая ставка плюс повышенная дополнительная, которая устанавливается в размере не более 500% базовой (сейчас 0,75%).
За IV квартал прошлого года, к примеру, банки перечислили в ФСВ 51,85 млрд руб., из них 50,11 млрд руб. по базовой ставке и 1,74 млрд руб. – по повышенной дополнительной. Взносы по дополнительной ставке не устанавливались.
Если базовая ставка будет снижена до 0,1%, дополнительная может уменьшиться до 0,05%, а повышенная дополнительная – до 0,5%. Банки с повышенными ставками вкладов в таком случае будут выплачивать в Фонд страхования вкладов 0,15% или 0,6% от привлеченных средств.
Платежи в ФСВ напрямую учитываются в стоимости фондирования и потому сокращают ставки вкладов, отмечал профессор Банковского института ВШЭ, бывший зампред ЦБ Михаил Сухов в статье для «Ведомостей». Высокий, необычный для мира уровень отчислений в 0,15% объясняется масштабными потерями из-за проблем банков-банкротов, рассуждал он. По мнению Сухова, максимально допустимая ставка еще ниже предложенной в пятницу ЦБ – 0,05% в квартал. Тогда депозитные ставки вырастут примерно на 0,4% годовых, а финансирующий систему страхования кредит ЦБ без инфляционных последствий можно вернуть в 2024 г.
Долг перед Центробанком образовался у АСВ из-за массовых выплат во время расчистки банковской системы. На пике, в 2017 г., он превышал 800 млрд руб. после рекордных выплат в 2016 г. – 568 млрд руб. (лимит кредитной линии АСВ в Центробанке составляет 1,03 трлн руб.). Чтобы вернуть эти деньги, отчисления в ФСВ были повышены, до 2017 г. они составляли 0,12%. К концу 2019 г. долг АСВ перед регулятором снизился до 584 млрд руб., последние данные – на 27 марта, 533 млрд руб.
Нынешние 0,15% – максимальная ставка за всю историю системы страхования вкладов, она применялась при запуске системы в 2004–2006 гг., чтобы наполнить фонд. Затем ставка постепенно снижалась: в 2007 г. – до 0,13%, а в 2008 г. – до 0,1%.
«Ведомости» ожидают ответа от АСВ и крупных банков.