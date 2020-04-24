Страховые компании выиграют из-за ослабления рубля

По прогнозам S&P, конкуренция среди страховых компаний в 2020 г. усилится в корпоративном страховании и автостраховании. Экономический спад приведет не только к сокращению страховых премий, но и к снижению маржи страховых компаний. S&P ожидает, что коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity – ROE) снизится примерно до 10%, а комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает эффективность основного бизнеса страховщиков) повысится до 100% против прошлого прогноза в 95–98%. При негативном сценарии с несколькими волнами инфекционной активности COVID-19 в 2020 г., продолжением самоизоляции на 3-6 месяцев и другими ограничительными мерами ККУ в 2020 г. может вырасти до 100% и даже более, согласен представитель ВСК.