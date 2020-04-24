Страховые компании выиграют из-за ослабления рубля

Страховые компании выиграют из-за ослабления рубляВалютные позиции компенсируют им падение стоимости облигаций, указывает S&P
Российские страховые компании смогли увеличить капитал в последние пять лет, что поможет им пережить трудный период пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть, говорится в обзоре S&P Global Ratings. В своем обзоре агентство делает прогнозы влияния на компании, которые имеют рейтинг агентства, среди них крупнейшие по сборам — «АльфаСтрахование», «Россгострах», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», Согаз и другие.
Прямое негативное влияние на результаты инвестиционной деятельности, связанное с переоценкой инвестиционных портфелей акций и облигаций по рыночной стоимости, будет контролируемым, считают аналитики S&P. По их подсчетам только 4% активов российских страховщиков вложено в акции, и ухудшение ситуации на рынках ценных бумаг не окажет непосредственного влияния на результаты компаний. Основную часть активов — 61% — страховщики, по подсчетам агентства, хранят в облигациях.
Большинство из них имеют длинные валютные позиции в долларах, поэтому отрицательные корректировки справедливой стоимости компенсируются (в некоторых случаях с запасом) прибылью от переоценки активов из-за изменения обменного курса, говорится в обзоре S&P. В отличие от банков, которым нельзя держать боле 10% капитала в одной иностранной валюте, у страховых компаний ограничений на вложений в валюту нет. С начала года доллар вырос по отношению к рублю на 20% — до 74,8 руб./$ (на 21.00 мск на Московской бирже 23 апреля). По подсчетам S&P, 31% портфеля страховщиков хранится в денежных средствах и на депозитах.
Если компания занимается автострахованием, говорит аналитик S&P Виктор Никольский, то в ее портфеле резервов будет значительная валютная составляющая, так как стоимость большинства автокомпонентов завит от колебаний курса.
Эффект валютной переоценки после налога за I квартал 2020 г. для группы «РЕСО-гарантия» может составить около 13 млрд руб., оценивает президент группы Андрей Савельев. Чистая позиция компании в долларах по итогам 2019 г. составила 69,4 млрд руб и 3,7 млрд руб — в прочих валютах, тогда как в рублях — 25,4 млрд руб., по данным отчетности по международным стандартам.
У ВСК есть открытая валютная позиция, которая в том числе выполняет хеджирующую функцию, говорит представитель компании. 62% портфеля активов ВСК вложено в облигации, 35% — в депозиты и денежные средства. Снижение справедливой стоимости портфеля ценных бумаг из-за обвала на финансовых рынках, полностью компенсируется положительными курсовыми разницами, возникшими в результате ослабления национальной валюты, подтверждает он выводы S&P.
Валютные активы и обязательства в компании сбалансированы, и волатильность на рынках не оказывает существенного влияния на финансовый результат компании в целом, говорит директор инвестиционного департамента «Ингосстраха» Роман Семенихин. Сформированный к началу кризиса портфель состоит из бумаг высоконадежных эмитентов, говорит он, а отрицательная переоценка I квартала, обусловленная ростом доходностей облигаций на российском рынке, является контролируемой и не вызывает вопросов к финансовой устойчивости компании.
У «АльфаСтрахования», по словам Никольского, также длинная валютная позиция, которая связана с избыточным капиталом компании (ее отчетность по МСФО за 2019 г. еще не опубликована). По итогам 2018 г. чистая позиция компании в долларах составляла 35,5 млрд руб, 256 млн руб. — в евро.
У «Росгосстраха» нет открытой валютной позиции, валютные активы и обязательства сбалансированы и имеют незначительную долю в активах и пассивах, говорит член правления Евгений Решетин. Формально положительный эффект от переоценки валютных активов (в том числе депозитов), по его словам, будет, но он симметрично закроет переоценку страховых резервов по договорам и убыткам, номинированным в валюте, говорит он. «Если говорить о переоценке портфеля облигаций по рыночной стоимости, то убыток I квартала будет перекрыт до конца года положительной переоценкой», — добавляет он.
По словам финансового директора «Сбербанк страхование» Владимира Именохоева, компания минимизирует риски, не являющиеся профильными для ее деятельности, чтобы снизить зависимость финансового результата от факторов, которыми компания не в силах управлять и предсказать. Чистая позиция компании по итогам 2019 г. в долларах составила 124,2 млн руб. и 363 000 руб. — в прочих валютах, тогда как в рублях — 5,5 млрд руб., по данным отчетности по международным стандартам.
Что дальше
По прогнозам S&P, конкуренция среди страховых компаний в 2020 г. усилится в корпоративном страховании и автостраховании. Экономический спад приведет не только к сокращению страховых премий, но и к снижению маржи страховых компаний. S&P ожидает, что коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity – ROE) снизится примерно до 10%, а комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает эффективность основного бизнеса страховщиков) повысится до 100% против прошлого прогноза в 95–98%. При негативном сценарии с несколькими волнами инфекционной активности COVID-19 в 2020 г., продолжением самоизоляции на 3-6 месяцев и другими ограничительными мерами ККУ в 2020 г. может вырасти до 100% и даже более, согласен представитель ВСК.
На комбинированные коэффициенты страховщиков, прежде всего, будет давить убыточность компаний в сегментах ОСАГО и КАСКО, прогнозирует S&P. Страховые компании работают в условиях высокой конкуренции и практически отсутствия роста в сегменте автострахования уже не первый год, говорит руководитель управления аналитики и развития «АльфаСтрахования» Александр Лильп. Маржа может снизиться на фоне активного роста стоимости запчастей, который начался еще в декабре 2019 г., и текущего роста стоимости перестрахования рисков, говорит он, но значение ККУ во многом зависят от портфеля конкретной компании и стратегии ее работы.
Период самоизоляции сопровождается снижением мобильности граждан, как следствие – уменьшением аварийности по моторным видам, а также обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, рассуждает директор по стратегии « Ингосстраха» Александр Гогленков. Поэтому однозначно говорить о том, что страховая деятельность не будет приносить прибыли преждевременно – как минимум на время сохранения режима самоизоляции, говорит он, не исключая, что после его окончания в автостраховании из-за роста безработицы вырастет мошенничество.