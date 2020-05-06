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Рынок мусорных бондов в США ожил благодаря ФРС

В Европе ситуация обратная, а решение немецкого суда может осложнить работу ЕЦБ
Михаил Оверченко
Американская SeaWorld Entertainment, чьи тематические парки (на фото) сейчас закрыты из-за карантина, смогла привлечь деньги на рынке облигаций /SeaWorld Entertainment

Ситуация на рынке мусорных облигаций заметно улучшилась в апреле в США благодаря действиям Федеральной резервной системы (ФРС), пообещавшей поддержать сектор корпоративных бондов. Европейский центральный банк на помощь компаниям со спекулятивным рейтингом пока не пришел, поэтому для них рынок остается практически закрытым. Более того, Конституционный суд Германии принял решение, которое может ограничить действия ЕЦБ по скупке облигаций и проведение им независимой денежной политики.

По данным Dealogic, за последние восемь недель европейские компании провели всего три эмиссии высокодоходных облигаций на общую сумму 1,3 млрд евро ($1,4 млрд), тогда как американские – 50 эмиссий на $36,4 млрд. Практически все выпуски в США пришлись на апрель, когда компании привлекли почти $32 млрд – максимум за последние три года, по данным Refinitiv.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных