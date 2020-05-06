Рынок мусорных бондов в США ожил благодаря ФРС

По данным Dealogic, за последние восемь недель европейские компании провели всего три эмиссии высокодоходных облигаций на общую сумму 1,3 млрд евро ($1,4 млрд), тогда как американские – 50 эмиссий на $36,4 млрд. Практически все выпуски в США пришлись на апрель, когда компании привлекли почти $32 млрд – максимум за последние три года, по данным Refinitiv.