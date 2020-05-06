Рынок мусорных бондов в США ожил благодаря ФРС

Рынок мусорных бондов в США ожил благодаря ФРСВ Европе ситуация обратная, а решение немецкого суда может осложнить работу ЕЦБ
Ситуация на рынке мусорных облигаций заметно улучшилась в апреле в США благодаря действиям Федеральной резервной системы (ФРС), пообещавшей поддержать сектор корпоративных бондов. Европейский центральный банк на помощь компаниям со спекулятивным рейтингом пока не пришел, поэтому для них рынок остается практически закрытым. Более того, Конституционный суд Германии принял решение, которое может ограничить действия ЕЦБ по скупке облигаций и проведение им независимой денежной политики.
По данным Dealogic, за последние восемь недель европейские компании провели всего три эмиссии высокодоходных облигаций на общую сумму 1,3 млрд евро ($1,4 млрд), тогда как американские – 50 эмиссий на $36,4 млрд. Практически все выпуски в США пришлись на апрель, когда компании привлекли почти $32 млрд – максимум за последние три года, по данным Refinitiv.