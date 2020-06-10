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Банки в мае почти ничего не заработали

А без учета Сбербанка система и вовсе убыточна
Анна Михеева Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

За пять месяцев российские банки заработали 561 млрд руб. чистой прибыли, при этом в мае – рекордно низкие 0,5 млрд руб., рассказала депутатам Госдумы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя годовой отчет ЦБ. Большую часть прибыли, по ее словам, банки получили в первые три месяца, когда влияние пандемии коронавируса еще было ограничено, но затем прибыль стала падать.

«Эти цифры не радужные, но и не пугающие, – сказала Набиуллина. – Банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает оживать по мере выхода экономики из ограничительных мер». По ее словам, розничное кредитование в мае сильно замедлилось – до 0,2%, а с начала года оно выросло всего на 3,1%, т. е. меньше, чем корпоративные кредиты, которые прибавили 3,3%. В целом показатели банковского сектора по итогам этого года будут хуже, чем в предыдущем году, предупредила Набиуллина: часть заемщиков все же не сможет восстановить платежеспособность, на первый план для банков выходит поэтому кредитный риск, и им придется досоздавать резервы, что ударит по прибыли, распускать буферы капитала. «Но мы не видим сценария, при котором устойчивости финансового сектора грозила бы опасность», – заявила председатель ЦБ.

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Банки ждет долгая реструктуризация кредитов

2,5 трлн рублей к июню – только начало, предупреждает Fitch

Банки уже начали увеличивать резервы, в том числе под будущие кредитные потери. Во многом из-за этого их прибыли резко сократились уже в апреле: Сбербанка – в 6,5 раза по сравнению с апрелем-2019 до 11,5 млрд руб., ВТБ – в 4 раза до 900 млн руб. Сбербанк за месяц отчислил в резервы 242 млрд руб. против 10 млрд руб. годом ранее, ВТБ – 17,3 млрд руб., а за январь – апрель они выросли вдвое до 62,4 млрд руб. Прибыль всей банковской системы в апреле упала в шесть раз по сравнению с мартом – до 32 млрд руб. против 190 млрд руб. в марте, говорилось в обзоре ЦБ.

Еще одна причина сокращения прибыли в апреле и мае – укрепление рубля: на 5,5% и 6,2% к доллару и на 5,6% и 4,5% к евро. Из-за отрицательной переоценки по операциям с иностранной валютой банки в апреле недосчитались более 100 млрд руб., отмечал регулятор, в марте же падение рубля, наоборот, поддержало прибыль банков. Оценки влияния изменения курса в мае на прибыль банков пока нет.

В мае прибыль Сбербанка стала восстанавливаться, банк заработал всего на 40% меньше, чем год назад, – 45 млрд руб., следует из его отчетности. Другие банки пока не опубликовали итоги мая. Если прибыль всего сектора оставила 0,5 млрд руб, то получается, что без учета Сбербанка банковская система получила убыток, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, на результаты некоторых банков могли повлиять валютная переоценка либо разовое создание значительных резервов.

У ряда банков прибыль снизилась, а некоторые показали убыток за месяц, что привело к тому, что, без учета Сбербанка, агрегированный результат остальных банков оказался отрицательным, говорит вице-президент – старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова, это было ожидаемо. По ее словам, обычно Сбербанк, на который приходится 30% активов сектора, генерирует, пропорционально, примерно треть его прибыли (в январе – марте 2020 г. – 35%). «В кризисные времена прибыльность Сбербанка более стабильна по сравнению с остальным банковским сектором за счет более устойчивой процентной маржи, в среднем более высокого качества активов и в целом – лучшей диверсификации источников дохода, – говорит она. – Поэтому его доля в суммарной прибыли сектора в кризис возрастает. К примеру, в 2016 г. Сбербанк заработал 56% всей прибыли банковского сектора, согласно отчетности по российским стандартам».

Снятие ограничений и рост экономической активности положительно влияют на прибыльность банков, говорит Лопатин, но в целом в 2020 г. прибыль банковской системы будет значительно ниже, чем в успешном 2019 г. (1,7 трлн руб.). Значительно замедлилось розничное кредитование, которое во многом обеспечивало хорошую прибыльность, добавляет он, растут риски ухудшения качества активов, которые будут давить на прибыльность банков в этом и, возможно, в 2021 г.

В июне доходы банковского сектора начнут восстанавливаться, это прежде всего касается комиссионных доходов, доходов от вложений в ценные бумаги, считает Ульянова, процентная маржа будет восстанавливаться медленнее. «Но пока качество кредитных портфелей банков остается под давлением, да еще и замаскировано массовыми реструктуризациями, о фундаментальном восстановлении прибыльности говорить рано, – считает она. – По итогам года банковский сектор в целом не будет убыточен, главная интрига – как распределится результат между отдельными банками. Итоговый результат сектора во многом будет определяться развитием эпидемиологической ситуации и макроэкономическими факторами».​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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