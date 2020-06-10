Банки в мае почти ничего не заработали

«Эти цифры не радужные, но и не пугающие, – сказала Набиуллина. – Банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает оживать по мере выхода экономики из ограничительных мер». По ее словам, розничное кредитование в мае сильно замедлилось – до 0,2%, а с начала года оно выросло всего на 3,1%, т. е. меньше, чем корпоративные кредиты, которые прибавили 3,3%. В целом показатели банковского сектора по итогам этого года будут хуже, чем в предыдущем году, предупредила Набиуллина: часть заемщиков все же не сможет восстановить платежеспособность, на первый план для банков выходит поэтому кредитный риск, и им придется досоздавать резервы, что ударит по прибыли, распускать буферы капитала. «Но мы не видим сценария, при котором устойчивости финансового сектора грозила бы опасность», – заявила председатель ЦБ.