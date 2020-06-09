Банки ждет долгая реструктуризация кредитов

Что касается граждан, то недельный объем заявок на реструктуризацию от населения достиг пика во второй половине апреля и постепенно снизился в мае, напоминают аналитики Fitch. Это подтверждают данные двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ. Число полученных Сбербанком заявок на кредитные каникулы снизилось в мае по сравнению с апрелем на 50%, у ВТБ – на 40%. Всего с 20 марта по 3 июня население, по данным ЦБ, подало в банки почти 2 млн заявок на реструктуризацию задолженности, из которых банки одобрили чуть больше половины – 1,1 млн. 16% одобренных заявок составили запросы на предоставление кредитных каникул до конца сентября в рамках госпрограммы для граждан, чьи доходы упали на 30% из-за коронавируса. В течение кредитных каникул банки могут не признавать убытки от обесценения и не создавать дополнительные резервы, но проценты продолжают начисляться и прибавляться к основной сумме кредита.