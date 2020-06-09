Банки ждет долгая реструктуризация кредитов

Банки ждет долгая реструктуризация кредитов2,5 трлн рублей к июню – только начало, предупреждает Fitch
2,5 трлн руб. кредитов, которые, по данным ЦБ, банки реструктурировали с конца марта, это только начало, считают аналитики Fitch: из-за экономических последствий коронавируса процесс перекинется на следующий год, ожидают аналитики рейтингового агентства.
Размер уже реструктурированных кредитов они в обзоре называют умеренным. По данным ЦБ, с 20 марта по 3 июня банки реструктурировали около 5% всего портфеля: 1,5 трлн корпоративных кредитов, 510 млрд руб. – розничных (около 3% розничного портфеля), 587 млрд руб. – кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ, 12% портфеля). Кредиты крупному бизнесу ЦБ приводит на основе данных крупнейших 11 системно значимых банков (СЗКО), на которые приходится около 75% активов сектора. 1,5 трлн руб. составляют около 4,7% от их корпоративного портфеля.
Реструктурированные кредиты могут в итоге составить свыше 10%, или 6 трлн руб., от всех кредитов банков, полагают аналитики Fitch: это будет постепенно увеличивать давление на качество активов у банков.
Что касается граждан, то недельный объем заявок на реструктуризацию от населения достиг пика во второй половине апреля и постепенно снизился в мае, напоминают аналитики Fitch. Это подтверждают данные двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ. Число полученных Сбербанком заявок на кредитные каникулы снизилось в мае по сравнению с апрелем на 50%, у ВТБ – на 40%. Всего с 20 марта по 3 июня население, по данным ЦБ, подало в банки почти 2 млн заявок на реструктуризацию задолженности, из которых банки одобрили чуть больше половины – 1,1 млн. 16% одобренных заявок составили запросы на предоставление кредитных каникул до конца сентября в рамках госпрограммы для граждан, чьи доходы упали на 30% из-за коронавируса. В течение кредитных каникул банки могут не признавать убытки от обесценения и не создавать дополнительные резервы, но проценты продолжают начисляться и прибавляться к основной сумме кредита.
Несмотря на снижение заявок на реструктуризацию, аналитики Fitch ожидают во втором полугодии увеличения просроченных на 90 дней кредитов населению при сохранении сильного спроса на реструктуризацию.
Предприятия МСБ из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших из-за кризиса, включая транспорт, туризм и сектор услуг, также могут обратиться за кредитными каникулами вне зависимости от их финансового положения: банки предоставили каникулы по 115 млрд руб. таких кредитов. В то же время размер кредитов для каникул компаниям из пострадавших отраслей может существенно увеличиться, поскольку, согласно оценкам ЦБ, право на их получение имеется в сумме на 377 млрд руб., отмечают аналитики Fitch.
Приблизительно 2/3 заявок на реструктуризацию от МСБ приходится на индивидуальных предпринимателей, кредиты которых, как правило, являются краткосрочными и, соответственно, по ним быстрее наступают сроки погашения, отмечается в обзоре Fitch. В то же время средний размер кредита в заявках на реструктуризацию растет, что говорит о том, что за ней теперь обращается больше компаний среднего размера. Так, по данным ЦБ, размер задолженности, приходящейся на один реструктурированный МСБ кредит, составил на прошлой неделе 7,8 млн против 7,6 млн руб. неделей ранее. Объем ссудной задолженности также увеличивается более высокими темпами в категории кредитования субъектов МСП, не относящихся к пострадавшим отраслям, отмечал ЦБ в еженедельном «Финансовом пульсе». Fitch ожидает, что эта тенденция сохранится и во втором полугодии.
Спрос на реструктуризацию корпоративных кредитов будет отставать от заявок по розничным кредитам и кредитам МСБ, считают в Fitch: корпоративные кредиты, как правило, медленнее амортизируются, и компании располагают запасами денежных средств, которые могут позволить им в течение некоторого времени обслуживать процентные выплаты.
Аналитики агентства ожидают, что реструктуризация корпоративных кредитов увеличится во втором полугодии, в особенности для заемщиков из сектора торговли непродовольственными товарами, автодилеров, девелоперских компаний и компаний по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.
Аналитики Национальных кредитных рейтингов (НКР) также видят вероятность второй волны реструктуризаций выданных физическим лицам кредитов во втором полугодии, несмотря на тенденцию к сокращению числа новых заявок. Они не исключают повышения максимальной суммы реструктуризации по автокредитам, что увеличит число получателей каникул. Спрос на реструктуризацию также может вырасти по мере снятия ограничительных мер, что упростит возможность личного визита заемщика в банк, говорится в обзоре НКР. Наконец, за реструктуризацией обратятся те заемщики, которые столкнулись со снижением доходов, но располагали достаточными сбережениями для внесения нескольких месячных платежей, ожидают аналитики агентства.
Не исчерпан потенциал роста реструктурированных кредитов и в МСБ, где реструктуризации, как правило, носят вынужденный характер – в отличие от кредитных каникул для физлиц, которые могут получить и те заемщики, платежная дисциплина которых не ухудшилась бы, говорится в обзоре НКР. Процент одобрения заявок МСБ составляет около 70%, несмотря на двукратный рост с середины апреля. Это косвенно свидетельствует о вероятности дальнейшего ухудшения качества портфелей в данном сегменте по мере отладки процессов реструктуризации, полагают аналитики НКР.
В Совкомбанке считают, что пик выхода в просрочку и реструктуризаций уже пройден в апреле – мае, говорит совладелец и первый зампред правления банка Сергей Хотимский, далее качество будет стабилизироваться. Переток из просрочки в реструктуризации и обратно возможен, отмечает банкир, однако хорошие кредиты будут выходить в просрочку лишь немного интенсивнее, чем до пандемии.
Распространение коронавируса и обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в стране и негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, отмечали аналитики Moody's, когда в апреле агентство снизило прогноз российской банковской системе со «стабильного» на «негативный». По их оценке, доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков по МСФО вырастет с 10% на конец 2019 г. до 20% по итогам 2020 г.
Аналитики «Эксперта РА» считают наиболее вероятным рост доли проблемных ссуд (4–5-й категории качества) до 15% на конец 2020 г. с 9,3% на 1 января, говорит директор по банковским рейтингам Людмила Кожекина. В необеспеченном розничном кредитовании и МСБ просроченная задолженность традиционно растет быстрее всего, отмечает она. По кредитам крупному бизнесу уровень просроченной задолженности растет значительно медленнее в связи с реструктуризацией ссуд, говорит Кожекина, поэтому текущий кризис приведет к ухудшению качества кредитов крупному бизнесу постепенно, в течение 2–3 лет.