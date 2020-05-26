Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Кредитные портфели банков начали портиться

За апрель просроченные кредиты населению выросли на 10 млрд рублей
Анна Михеева Артур Арутюнов
Александра Зотова / для Ведомостей

Просроченные розничные кредиты в банках в апреле выросли на 1,2% или 10 млрд руб., а их доля в кредитном портфеле — с 4,5 до 4,6%. Такие данные приводит ЦБ в обзоре о развитии финансового сектора в апреле. При этом розничный кредитный портфель за месяц снизился на 0,7% (128 млрд руб.) после мартовского роста.

Это только верхушка айсберга, предполагает регулятор. Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков в рамках своих программ или кредитных каникул, говорится в обзоре. 

По данным опросов отдельных крупных банков (с общей рыночной долей более 70%), с начала ограничительных мер на 6 мая было реструктурировано кредитов юрлиц на сумму около 1,2 трлн руб., малых и средних предприятий — на 342 млрд руб. (7,8% портфеля) и кредитов физлиц — на 336 млрд руб. (2% портфеля). 

Просроченная задолженность корпоративных заемщиков за апрель выросла значительно меньше — на 0,03% (1 млрд руб.), а ее доля даже сократилась — с 6,8 до 6,7% за счет опережающего роста портфеля (на 0,6 трлн руб., или 1,4%). Это связано со снижением денежных потоков компаний (в апреле снижение денежных поступлений в разных отраслях составило от 17 до 28%), а также сокращением облигационного рынка и ожиданием ужесточения не ценовых условий кредитования, указывает ЦБ. Компании стремились заместить недостающие поступления от основной деятельности кредитными средствами.

Доля проблемных кредитов может удвоиться

К концу года она может достичь 20%, прогнозирует Moody's

Также ЦБ увидел некоторые признаки ухудшения кредитного портфеля банков по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества), указано в обзоре. Данные доступны с месячным лагом, но показывают, что в розничном портфеле в марте доля таких ссуд увеличилась с 6,8 до 7,2%. З асчет роста корпоративного портфеля доля просрочки в нем снизилась с 11 до 10,8% , но в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%. Уровень резервирования на 1 апреля в банках оставался высоким: корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,2%, а общими – на 89,3%, розничные – на 88% и 111,8% соответственно. 

«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. В Райффайзенбанке доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в розничном портфеле в апреле выросла с 3,6 до 3,7%, говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Алексей Крамарский. Покрытие резервами в банке за месяц увеличилось с 74,9 до 76,4% по МСФО. В Промсвязьбанке доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле тоже немного выросла, сказал директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов, не приведя точные цифры. Сбербанк отказался от комментариев.

Просрочка выросла ощутимо по сравнению с докризисным периодом, но этот рост не отражает реальную ситуацию с качеством розничных ссуд, согласен с ЦБ руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин, в статистике не учитываются реструктуризации в рамках кредитных каникул, заявки на которые стали активно поступать в банки только в апреле. По таким кредитам банки имеют право не ухудшать кредитное качество вплоть до конца сентября. Из-за этих мер ЦБ рост резервов будет сглаженным, считает аналитик Fitch Ratings Лопатин. 

Тем не менее реструктуризация розничных кредитов выросла на 440 млрд руб. за последние два месяца, говорит Лопатин, и во второй половине года и просрочка, и реструктуризации будут продолжать расти. Реальное качество кредитных портфелей будет видно в начале IV квартала, если действующие регулятивные послабления не будут продлены, считает Доронкин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных