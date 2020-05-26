Кредитные портфели банков начали портиться

Также ЦБ увидел некоторые признаки ухудшения кредитного портфеля банков по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества), указано в обзоре. Данные доступны с месячным лагом, но показывают, что в розничном портфеле в марте доля таких ссуд увеличилась с 6,8 до 7,2%. З асчет роста корпоративного портфеля доля просрочки в нем снизилась с 11 до 10,8% , но в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%. Уровень резервирования на 1 апреля в банках оставался высоким: корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,2%, а общими – на 89,3%, розничные – на 88% и 111,8% соответственно.