Доля проблемных кредитов может удвоиться

«Ухудшение [качества портфеля] затронет все сегменты, но под наибольшим давлением будет розничное кредитование, МСБ, торговые компании, транспортные, арендный бизнес, сфера услуг, – перечисляет аналитик Fitch Антон Лопатин. – В первую очередь можно ожидать всплеск просрочки в беззалоговом розничном кредитовании, так как обычно «запас прочности» у таких заемщиков не самый высокий, дополнительным негативным фактором будет быстрый рост в этом сегменте последние пару лет». В феврале годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, по данным ЦБ, ускорились до 1,7% с 1,3% в январе. «Ускорение роста отчасти могло быть обусловлено дополнительным спросом на ряд непродовольственных товаров и автомобилей на фоне значительного ослабления валютного курса и сообщений о задержках поставок из-за границы в связи с введенными рядом стран ограничениями», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Банка России.