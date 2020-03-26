Банки могут недосчитаться примерно 100 млрд рублей доходов из-за кредитных каникул
В ближайшие месяцы заемщики могут массово обратиться в банки для реструктуризации потребкредитов и отсрочки платежей, указывают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
ЦБ утвердил ряд мер поддержки заёмщиков — физических лиц, заболевших коронавирусом. Кроме того, президент России Владимир Путин призвал банки ввести «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода заемщиков на 30% и более.
Если 10%-20% частных заёмщиков попросят отсрочить платеж хотя бы на 3 месяца, банки временно лишаться около 50-100 млрд руб. процентных доходов, подсчитало НКР. Потери могут и вырасти в 1,5–2 раза, если заметно увеличится число реструктуризаций по ипотеке. Выпадающие доходы не получится оперативно компенсировать, предупреждают аналитики агентства: новые выдачи на фоне растущих рисков будет снижаться, а стоимость фондирования уже начала расти.
Оценка Moody’s более оптимистична. Розничный кредитный портфель банков, включая потребкредиты и ипотеку, составляет, по данным ЦБ, 18 трлн руб., а средневзвешенная ставка по розничным кредитам более года – 11,96%, приводит данные вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Если на каникулах окажется 10% портфеля, то величина недополученного или отложенного (в зависимости от условий каникул) процентного дохода за 3 месяца составит около 50 млрд руб., а за 6 месяцев – 100 млрд руб., объясняет она.
Для банков некритичны возможные потери в размере примерно 10% от процентных доходов по кредитам физлицам, считают эксперты НКР. Ульянова же считает это существенной потерей: 100 млрд руб. недополученного дохода – это 5% всей годовой прибыли банковского сектора.
«Аналогичная мера предусмотрена для малого и среднего бизнеса (МСБ), где, по нашим ожиданиям, 20% или больше заемщиков могут подать заявление на предоставление каникул, – напоминает Ульянова. – Исходя из этого допущения и средней ставки кредита для МСБ, потери или задержка получения процентного дохода могут составить еще 50 млрд руб. за 6 месяцев, то есть дополнительно около 2,5% годовой прибыли банков».
Недополученный доход в 50-100 млрд руб. равен 0,5-1% регуляторного капитала топ-10 банков, оценивает аналитик Промсвязьбанка Илья Ильин. Негативное давление на норматив достаточности капитала для крупнейших банков из-за этого шага не превысит 0,1 п.п., что не выглядят критичными для системы, заключил он.
Только один Сбербанк может недосчитаться до 50% квартальной доналоговой прибыли, указывают аналитики «ВТБ капитала». Стоимость фондирования Сбербанка составляет 4%, и с учетом отсрочки платежей по кредитам на три месяца [при необходимости выплачивать проценты по вкладам], Сбербанк будет нести 70-110 млрд руб. расходов в квартал, подсчитали аналитики инвестбанка. А недополученный доход госбанка, по их оценкам, составит 105-165 млрд руб. за три месяца, или 33-50% прибыли до уплаты налогов. На 1 января Сбербанк занимал 41% рынка кредитования физлиц, его розничный кредитный портфель по итогам года составил 7,2 трлн руб.
«Ведомости» направили запрос в десять крупнейших банков, однако никто из них пока не раскрыл оценку влияния кредитных каникул на финансовые результаты. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк заявляли, что готовы предоставить «каникулы» своим заемщикам.
«Если соответствующие коррективы будут внесены со стороны ЦБ, потому что у банка очень много регулирований, от которых зависят его доходы и расходы, то, я думаю, что банк не очень сильно пострадает в конечном итоге, если эти кредиты, конечно, возвратятся нам» — комментировал введение кредитных каникул в интервью телеканалу «Россия-1» предправления ВТБ Андрей Костин.
При участии Артура Арутюнова