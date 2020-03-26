Банки могут недосчитаться примерно 100 млрд рублей доходов из-за кредитных каникул

Только один Сбербанк может недосчитаться до 50% квартальной доналоговой прибыли, указывают аналитики «ВТБ капитала». Стоимость фондирования Сбербанка составляет 4%, и с учетом отсрочки платежей по кредитам на три месяца [при необходимости выплачивать проценты по вкладам], Сбербанк будет нести 70-110 млрд руб. расходов в квартал, подсчитали аналитики инвестбанка. А недополученный доход госбанка, по их оценкам, составит 105-165 млрд руб. за три месяца, или 33-50% прибыли до уплаты налогов. На 1 января Сбербанк занимал 41% рынка кредитования физлиц, его розничный кредитный портфель по итогам года составил 7,2 трлн руб.