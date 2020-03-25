Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%. У человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций, сказал президент. Если выплата долга оказалась невозможной, процедура банкротства должна быть посильной и необременительной, подчеркнул он.