Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%. У человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций, сказал президент. Если выплата долга оказалась невозможной, процедура банкротства должна быть посильной и необременительной, подчеркнул он.
Он также призвал Центробанк предусмотреть возможность пролонгации кредитов индивидуальных предпринимателей.
«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной»
Путин призвал правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу. Малый и средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сейчас сталкиваются с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. По мнению Путина, таким компаниям следует помочь, чтобы они продолжали устойчивую работу и сохранили штат сотрудников.
Путин 25 марта выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом. Помимо выше перечисленных мер поддержки он также заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, объявил следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей, рассказал о мерах поддержки неработающих россиян, семей с детьми, об изменении схемы начисления выплат по больничным листам, а также о мерах поддержки бизнеса.
Президент решил выступить с обращением к нации после вчерашнего визита в больницу в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. Накануне он также провел совещания с членами правительства, ЦБ и администрации президента. Во время совещаний обсуждались меры поддержки населения и экономики.
Согласно последним данным оперативного штаба, в России 658 случаев заболевания COVID-19. Рекордный прирост – 163 новых случая – был зафиксирован 25 марта. В Москве за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось с 290 до 410 случаев. Всемирная организация здравоохранения 25 марта сообщила, что в мире число заразившихся коронавирусом превысило 375 000 в 196 странах, более 16 000 человек умерли.