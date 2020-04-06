Крупнейшие банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты с 8 апреля

Сбербанк и ВТБ начали выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты зарплат в начале прошлой недели. Целевые кредиты на выплату зарплат сотрудникам, предполагает разработанная правительством, Сбербанком и ВТБ программа, будут под 0%, но только первые шесть месяцев. Затем ставка вырастет до 4%, кредит можно взять максимум на год. Банки разъяснили, что поучаствовать в программе смогут малые и средние предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок.