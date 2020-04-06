Крупнейшие банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты с 8 апреля
Крупнейшие банки начнут выдавать «беспроцентные» кредиты бизнесу для выплаты зарплат с 8 апреля, сообщает секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова. Для этих целей Центробанк направит 150 млрд руб. Сбербанку, ВТБ, МСП-банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку, Альфа-банку и «Открытию». Какие еще банки получат субсидии, сейчас решает Минэкономразвития, говорится в сообщении.
Максимальный размер кредита бизнесу будет зависеть от численности занятых и МРОТ в расчете на шесть месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд руб., а охват – 1,5 млн сотрудников, говорится в сообщении секретариата Белоусова. 75% гарантийного покрытия на себя возьмет государство через ВЭБ.
Сбербанк и ВТБ начали выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты зарплат в начале прошлой недели. Целевые кредиты на выплату зарплат сотрудникам, предполагает разработанная правительством, Сбербанком и ВТБ программа, будут под 0%, но только первые шесть месяцев. Затем ставка вырастет до 4%, кредит можно взять максимум на год. Банки разъяснили, что поучаствовать в программе смогут малые и средние предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок.
3 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о решении совета директоров регулятора расширить круг банков – участников программы по выдаче кредитов бизнесу на заработную плату. Воспользоваться деньгами ЦБ под 4% без обеспечения теперь смогут банки с рейтингом до уровня А- включительно, ниже – с поручительством корпорации МСП. Под новые требования по рейтингу подпали гораздо больше банков – 64, отметила Набиуллина.