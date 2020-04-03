ЦБ расширил круг банков, которые смогут выдавать льготные кредиты на зарплату

ЦБ готов предоставить банкам 500 млрд руб. на выдачу кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), из которых 150 млрд руб. – на кредиты на зарплату. Банки могут занимать деньги у регулятора под 4% годовых, однако изначально получить средства у ЦБ могли лишь банки с высоким рейтингом, которому соответствовали лишь 31 банка, а также имеющие поручительство корпорации МСП.