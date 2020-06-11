«Открытие холдинг» хочет банкротить украинская компания с помощью минского суда

О подконтрольном характере судебного процесса в Минске, по мнению Майстренко, говорит несколько причин. Незначительный размер задолженности: холдингу по силам погасить 10 млн руб., чтобы не получить еще одного кредитора, требующего его банкротства, если только такой кредитор ему не подконтролен, говорит юрист. Согласно отчетности холдинга за 2019 г., его выручка составила 9,1 млрд, а чистый убыток – 77,5 млрд руб. Представитель холдинга на первом же судебном заседании признал все требования «Каскада», хотя у него была возможность возражать по поводу подсудности спора российскому суду, продолжает Майстренко. Третья причина – возражения холдинга против привлечения к участию в деле РКТ, которая просила привлечь ее для соблюдения интересов облигационеров. Последняя причина – это сама юрисдикция спора, говорит Майстренко: «Белоруссия не случайно избрана для проведения данного процесса – с одной стороны, в силу соглашения между странами решения белорусских судов исполнимы в России без их легализации в российских судах, а с другой стороны, проведение этого процесса направлено на сокрытие его от иных лиц, так как предъявление иска в России было бы заметно для остальных кредиторов холдинга».