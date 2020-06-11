«Открытие холдинг» хочет банкротить украинская компания с помощью минского суда

«Открытие холдинг» хочет банкротить украинская компания с помощью минского судаЭто попытка установить контроль над ходом банкротства, считают кредиторы
Еще один кредитор «Открытие холдинга» обратился в суд с заявлением о его банкротстве – украинское ООО «Каскад», говорится в картотеке арбитражных дел, сумма его требований не раскрывается. Вступление в дело этой компании вызвало подозрения у крупнейшего кредитора холдинга – банка непрофильных активов «Траст» и представителя держателей облигаций холдинга – юридической фирмы РКТ, которые также требуют банкротства созданного Вадимом Беляевым холдинга. Правда, пока что суд РКТ во вступлении в дело отказал.
Что подозревают кредиторы
Обязательства «Открытие холдинга» превышают 580 млрд руб., и в феврале он предупредил, что его активов не хватит для удовлетворения требований всех кредиторов, и подал заявление о своем банкротстве. Сразу после этого заявление о банкротстве холдинга подал «Траст» – крупнейший кредитор «Открытие холдинга», которому тот должен 450 млрд руб. «Это самый скандальный этап банкротства – ралли заявлений», – комментировал партнер юридической фирмы FMG Group Николай Коленчук.
Суд принял заявление холдинга в апреле и открыл производство, «Траст» и РКТ подали апелляции, они пока не рассмотрены. В РКТ полагают, что холдинг решил перестраховаться и альтернативным способом – через «Каскад» – оказать влияние на утверждение подконтрольного ему управляющего, не имея на то права, рассказал старший юрист РКТ Алексей Майстренко.
Дело в том, что в том же месяце, когда холдинг подал заявление в российский суд о собственном банкротстве, в отношении его было возбуждено дело в экономическом суде Минска по иску «Каскада» о взыскании 10 млн руб. долга по векселю. В марте белорусский суд постановил взыскать с холдинга эту сумму, говорится в картотеке постановлений белорусских судов.
РКТ, которая хотела вступить в белорусское дело, но получила отказ, полагает, что «Каскад» находится под контролем холдинга и согласованно с ним действует в интересах получения контроля над процедурой его банкротства, говорит Майстренко: по его мнению, целью предъявления соответствующего иска было получение судебного решения, подтверждающего обоснованность долга холдинга, без наличия которого кредитор, т. е. «Каскад», не может требовать банкротства должника.
Единственным владельцем и одновременно руководителем «Каскада», по данным СПАРК, является Олег Грузилов, связаться с ним не удалось. «Ведомости» направили запрос в «Открытие холдинг».
На чем основаны подозрения кредиторов
О подконтрольном характере судебного процесса в Минске, по мнению Майстренко, говорит несколько причин. Незначительный размер задолженности: холдингу по силам погасить 10 млн руб., чтобы не получить еще одного кредитора, требующего его банкротства, если только такой кредитор ему не подконтролен, говорит юрист. Согласно отчетности холдинга за 2019 г., его выручка составила 9,1 млрд, а чистый убыток – 77,5 млрд руб. Представитель холдинга на первом же судебном заседании признал все требования «Каскада», хотя у него была возможность возражать по поводу подсудности спора российскому суду, продолжает Майстренко. Третья причина – возражения холдинга против привлечения к участию в деле РКТ, которая просила привлечь ее для соблюдения интересов облигационеров. Последняя причина – это сама юрисдикция спора, говорит Майстренко: «Белоруссия не случайно избрана для проведения данного процесса – с одной стороны, в силу соглашения между странами решения белорусских судов исполнимы в России без их легализации в российских судах, а с другой стороны, проведение этого процесса направлено на сокрытие его от иных лиц, так как предъявление иска в России было бы заметно для остальных кредиторов холдинга».
РКТ расценивает действия холдинга и «Каскада» как направленные на обход установленного законом о банкротстве порядка утверждения арбитражного управляющего, исключающего предложение должником или подконтрольными ему лицами кандидатур, говорит Майстренко. Поэтому компания будет требовать отмены решения минского суда, оспаривания сделки, на основании которой «Каскад» приобрел вексель холдинга, а также возражать против принятия российским судом заявления «Каскада» о банкротстве «Открытие холдинга», отмечает Майстренко.
«Траст» не участвует в судебном процессе в Минске, но, будучи мажоритарным владельцем облигаций «Открытие холдинга» (78%), поддерживает действия РКТ, говорит представитель банка. Действительно, продолжает он, есть основания предполагать, что действия «Каскада» направлены на придание юридической силы фиктивному долгу для последующих недобросовестных действий в деле о банкротстве.
Кто владеет холдингом
Основатель и акционер «Открытие холдинга» Вадим Беляев в марте снизил долю владения в капитале компании – с 23,7 до 10,8%, ее купил нынешний гендиректор холдинга Павел Федосеев, чья доля выросла до 17,8%. Другими бенефициарами холдинга на конец 2019 г. являлись бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.
Что думают юристы
Практика совершения действий по формированию дружественной задолженности и, как следствие, подконтрольного кредитора-заявителя используется повсеместно, отмечает Коленчук. Цель преследуется одна – иметь возможность предоставить суду для назначения конкретное СРО конкурсных управляющих, с которым на низовом уровне уже есть договоренность, а также конкретную кандидатуру управляющего, объясняет Коленчук.
Все любят так делать – поставить дружественного кредитора, который первый отсудится и первый пойдет начинать процедуру банкротства, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Цель такого шага очень проста – поставить своего арбитражного управляющего хотя бы на период процедуры наблюдения, объясняет он. Поскольку схема распространенная, есть способы борьбы с ней, говорит юрист: другие кредиторы вправе указать, что кредитор является аффилированным, и понизить его очередность, т. е. он из третьей, например, очереди перейдет в четвертую или пятую и впоследствии не сможет голосовать. Реально повлиять сейчас на ситуацию «Траст» может, только обратившись в суд, заключает Клеточкин.
Закон запрещает должникам выбирать кандидатуру управляющего в случае, если должники сами обращаются с заявлением о собственном банкротстве, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин. «Дружественный кредитор», формально не связанный с должником, появляется для того, чтобы была возможность назначить конкретного арбитражного управляющего, с которым, вероятно, уже согласована вся стратегия действий, объясняет эксперт.
В случае с «Открытие холдингом», для того чтобы кредитор с «минским» решением на 10 млн руб. смог хоть как-то повлиять на процедуру выбора управляющего, его требование должно стать первым в очереди, говорит Бухарин: для этого холдингу придется отказаться от собственного заявления о признании себя банкротом, а также потребуется погасить требование банка «Траст» на 450 млрд руб., заявленное раньше «минского» кредитора.