АКРА будет рейтинговать компании по международной шкале

Спрос на эту услугу на рынке есть и первые рейтинги будут присвоены в ближайшее время, сообщил управляющий директор АКРА Алексей Мухин. «Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале позволит расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке, – считает Мухин. – Российские инвесторы, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний». С новой методологией перед АКРА открываются новые рынки, включая страны Евразийского экономического союза, другие страны ближнего зарубежья, а также страны БРИКС, говорит он.