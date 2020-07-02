АКРА будет рейтинговать компании по международной шкале

АКРА будет рейтинговать компании по международной шкалеТак агентство рассчитывает привлечь иностранных клиентов
Для разработки методологии АКРА использовало данные примерно о 15 000 компаний из разных стран. Для оценки финансового профиля рейтингуемой компании по международной шкале будут использоваться в целом такие же показатели, как и по национальной, говорит директор методологической группы АКРА Сергей Кутенко. Отраслевая специфика напрямую влияет на подходы к оценке кредитоспособности рейтингуемого лица и для различных отраслей предполагается использование разных перечней показателей и их вклада в кредитный рейтинг, говорится в релизе АКРА.
Спрос на эту услугу на рынке есть и первые рейтинги будут присвоены в ближайшее время, сообщил управляющий директор АКРА Алексей Мухин. «Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале позволит расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке, – считает Мухин. – Российские инвесторы, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний». С новой методологией перед АКРА открываются новые рынки, включая страны Евразийского экономического союза, другие страны ближнего зарубежья, а также страны БРИКС, говорит он.