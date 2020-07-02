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АКРА будет рейтинговать компании по международной шкале

Так агентство рассчитывает привлечь иностранных клиентов
Анна Михеева Екатерина Литова
Pixabey

Для разработки методологии АКРА использовало данные примерно о 15 000 компаний из разных стран. Для оценки финансового профиля рейтингуемой компании по международной шкале будут использоваться в целом такие же показатели, как и по национальной, говорит директор методологической группы АКРА Сергей Кутенко. Отраслевая специфика напрямую влияет на подходы к оценке кредитоспособности рейтингуемого лица и для различных отраслей предполагается использование разных перечней показателей и их вклада в кредитный рейтинг, говорится в релизе АКРА.

Спрос на эту услугу на рынке есть и первые рейтинги будут присвоены в ближайшее время, сообщил управляющий директор АКРА Алексей Мухин. «Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале позволит расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке, – считает Мухин. – Российские инвесторы, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний». С новой методологией перед АКРА открываются новые рынки, включая страны Евразийского экономического союза, другие страны ближнего зарубежья, а также страны БРИКС, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных