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Депозиты обесценивают сбережения россиян

Банкиры готовятся к массовому бегству вкладчиков, но не готовы его сдерживать
Екатерина Шохина
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки в ближайшее время столкнутся с массовым оттоком вкладчиков, предупредил в среду зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Причина в снижающихся ставках по депозитам, которые уже вскоре перестанут покрывать инфляцию. «Так уже было в 1995–1996 гг., когда депозиты как источник сбережений и приумножений никто всерьез не воспринимал», – напомнил Печатников. Сейчас эта ситуация повторяется. Вслед за Банком России, опустившим 24 июля ключевую ставку с 4,5% до исторического минимума в 4,25% годовых, российские банки почти мгновенно снизили доходность по вкладам для физических лиц. «При том что прогноз инфляции – 4%, ключевая – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим. Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», – отметил зампред правления ВТБ.

По данным Центробанка, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля составила 4,58%. В конце июня она была 4,8%, в средине мая – 5,5%, в декабре – 6,13%. В первом полугодии банки повышали ставки по накопительным счетам, но в дальнейшем они будут снижаться, как и ставки по вкладам, уверен Печатников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных