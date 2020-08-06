Депозиты обесценивают сбережения россиян

Российские банки в ближайшее время столкнутся с массовым оттоком вкладчиков, предупредил в среду зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Причина в снижающихся ставках по депозитам, которые уже вскоре перестанут покрывать инфляцию. «Так уже было в 1995–1996 гг., когда депозиты как источник сбережений и приумножений никто всерьез не воспринимал», – напомнил Печатников. Сейчас эта ситуация повторяется. Вслед за Банком России, опустившим 24 июля ключевую ставку с 4,5% до исторического минимума в 4,25% годовых, российские банки почти мгновенно снизили доходность по вкладам для физических лиц. «При том что прогноз инфляции – 4%, ключевая – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим. Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», – отметил зампред правления ВТБ.