Зампред ВТБ заявил о риске снижения доходности по вкладам к уровню 1990-х годов

«При том что прогноз инфляции – 4%, ключевая [ставка] – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 гг., когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», – сказал Печатников (цитата по РБК).