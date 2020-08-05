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Зампред ВТБ заявил о риске снижения доходности по вкладам к уровню 1990-х годов

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Россияне могут перестать воспринимать банковские депозиты как источник получения дохода. С учетом инфляции ситуация может вернуться к 1995–1996 гг., когда люди не воспринимали депозиты как надежный источник сбережений и приумножений, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

«При том что прогноз инфляции – 4%, ключевая [ставка] – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 гг., когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», – сказал Печатников (цитата по РБК).

По его мнению, в будущем люди будут искать альтернативу банковским депозитам. «Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов», – сказал Печатников.

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По данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам снизилась в июле с 4,63 до 4,58%. ЦБ 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В первой декаде июля максимальная ставка была равна 4,63%, во второй – 4,55%, в третьей – 4,58%. 24 июля ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку, но незначительно – на 0,25 п. п. до 4,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных