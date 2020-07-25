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Ставки рублевых вкладов замедляют падение

До конца года они снизятся не более, чем на 0,5% годовых
Людмила Коваль Юлия Петрова
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие банки в последнее время снижали ставки рублевых вкладов быстрее, чем дешевели деньги в экономике. С начала июня по 23 июля 29 банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения (исключение – Газпромбанк) тем или иным образом уменьшили депозитные ставки, показывает мониторинг «Ведомостей».

Величина падения доходности вкладов у большинства банков достигла 1,3–1,9 процентного пункта (п. п.). За тот же период ключевая ставка упала на 1 п. п. до 4,5%.

Снижение ставок вкладов не превысило 1 п. п. лишь в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных