Ставки рублевых вкладов замедляют падение

Ставки рублевых вкладов замедляют падениеДо конца года они снизятся не более, чем на 0,5% годовых
Крупнейшие банки в последнее время снижали ставки рублевых вкладов быстрее, чем дешевели деньги в экономике. С начала июня по 23 июля 29 банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения (исключение – Газпромбанк) тем или иным образом уменьшили депозитные ставки, показывает мониторинг «Ведомостей».
Величина падения доходности вкладов у большинства банков достигла 1,3–1,9 процентного пункта (п. п.). За тот же период ключевая ставка упала на 1 п. п. до 4,5%.
Снижение ставок вкладов не превысило 1 п. п. лишь в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке.
Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области