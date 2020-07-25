Ставки рублевых вкладов замедляют падение

Крупнейшие банки в последнее время снижали ставки рублевых вкладов быстрее, чем дешевели деньги в экономике. С начала июня по 23 июля 29 банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения (исключение – Газпромбанк) тем или иным образом уменьшили депозитные ставки, показывает мониторинг «Ведомостей».