Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых клиентов, при том что процент по займам для этой же категории составляет 12,9%. Сопоставимые уровни у «Юникредита» – 3% против 11,9%. А ВТБ, второй крупнейший игрок на банковском рынке, предлагает 4% по депозитам и 8% по кредитам. Примечательно, что в прошлом году, когда банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню, эта разница была заметно скромнее: ставка по кредитам превышала проценты по вкладам «всего лишь» в 1,9 раза.