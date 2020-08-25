Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разыРекордный разрыв между процентами по депозитам и кредитам – результат политики ЦБ
На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Сегодня банки выдают займы в среднем под 9,3%, а привлекают вклады – под 3,9%.
Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых клиентов, при том что процент по займам для этой же категории составляет 12,9%. Сопоставимые уровни у «Юникредита» – 3% против 11,9%. А ВТБ, второй крупнейший игрок на банковском рынке, предлагает 4% по депозитам и 8% по кредитам. Примечательно, что в прошлом году, когда банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню, эта разница была заметно скромнее: ставка по кредитам превышала проценты по вкладам «всего лишь» в 1,9 раза.