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Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Рекордный разрыв между процентами по депозитам и кредитам – результат политики ЦБ
Михаил Сидоров
Ставки по кредитам снижаются гораздо медленнее, чем по депозитам /Денис Абрамов / Ведомости

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков. Сегодня банки выдают займы в среднем под 9,3%, а привлекают вклады – под 3,9%.

Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых клиентов, при том что процент по займам для этой же категории составляет 12,9%. Сопоставимые уровни у «Юникредита» – 3% против 11,9%. А ВТБ, второй крупнейший игрок на банковском рынке, предлагает 4% по депозитам и 8% по кредитам. Примечательно, что в прошлом году, когда банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню, эта разница была заметно скромнее: ставка по кредитам превышала проценты по вкладам «всего лишь» в 1,9 раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных