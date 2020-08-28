Зарубежные инвесторы теряют интерес к ОФЗ

Зарубежные инвесторы теряют интерес к ОФЗМинфин не сможет выполнить план по заимствованиям, предупреждают эксперты
26 августа Министерство финансов провело первый успешный аукцион ОФЗ за три недели. Инвесторам были предложены ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, или флоатеры) с погашением 24 апреля 2024 г. на 84,282 млрд руб. Спрос превысил предложение в три с лишним раза, в результате средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала. В итоге с начала года объем привлеченных Минфином средств превысил 2 трлн руб.
В последний раз перед нынешним аукционом Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал 10-летние облигации на 30 млрд руб. под 5,93% годовых, спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды – 12 и 19 августа – отменял аукционы. Как объяснили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина, «решение об отмене аукционов было принято после анализа текущей рыночной конъюнктуры».