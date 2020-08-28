Зарубежные инвесторы теряют интерес к ОФЗ

26 августа Министерство финансов провело первый успешный аукцион ОФЗ за три недели. Инвесторам были предложены ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, или флоатеры) с погашением 24 апреля 2024 г. на 84,282 млрд руб. Спрос превысил предложение в три с лишним раза, в результате средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала. В итоге с начала года объем привлеченных Минфином средств превысил 2 трлн руб.