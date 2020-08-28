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Зарубежные инвесторы теряют интерес к ОФЗ

Минфин не сможет выполнить план по заимствованиям, предупреждают эксперты
Екатерина Шохина
Решение об отмене аукционов было принято после анализа «текущей рыночной конъюнктуры» /Евгений Разумный / Ведомости

26 августа Министерство финансов провело первый успешный аукцион ОФЗ за три недели. Инвесторам были предложены ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, или флоатеры) с погашением 24 апреля 2024 г. на 84,282 млрд руб. Спрос превысил предложение в три с лишним раза, в результате средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала. В итоге с начала года объем привлеченных Минфином средств превысил 2 трлн руб.

В последний раз перед нынешним аукционом Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал 10-летние облигации на 30 млрд руб. под 5,93% годовых, спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды – 12 и 19 августа – отменял аукционы. Как объяснили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина, «решение об отмене аукционов было принято после анализа текущей рыночной конъюнктуры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных