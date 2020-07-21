Треть россиян готовы закрыть вклады при снижении ставок

Отток клиентов с депозитов будет продолжаться, но не столь высокими темпами, как прогнозируется в исследовании, уверен финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. «Это обусловлено тем, что у людей попросту не будет альтернативы, потому что в случае дальнейшего снижения ключевой процентной ставки общерыночная доходность тоже будет снижаться, в том числе по облигациям федерального займа (ОФЗ), – говорит он. – ОФЗ являются ближайшим финансовым инструментом, который по характеристикам сопоставим с депозитом: у них близки доходности и примерно одинаковая степень надежности. На более рискованные финансовые инструменты пойдут далеко не все».