Треть россиян готовы закрыть вклады при снижении ставок

Треть россиян готовы закрыть вклады при снижении ставокНо на рискованные финансовые инструменты решатся далеко не все
Почти треть российских вкладчиков готовы забрать свои средства из банков в случае дальнейшего снижения ставок. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ в совместном исследовании. По их данным, 30% респондентов заберут все свои средства и еще 2% – лишь частично. Но примерно столько же опрошенных – 36% – заявили, что не будут менять свою финансовую стратегию даже при минимальной доходности по вкладам.
Согласно опросу 13% вкладчиков намерены искать новые варианты вложения денег. При этом 7% вложатся в золото, 6% присмотрятся к фондовому рынку с ценными бумагами; еще 4% планируют инвестировать в недвижимость. 12% будут искать иные инструменты вложений.
Отток клиентов с депозитов будет продолжаться, но не столь высокими темпами, как прогнозируется в исследовании, уверен финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. «Это обусловлено тем, что у людей попросту не будет альтернативы, потому что в случае дальнейшего снижения ключевой процентной ставки общерыночная доходность тоже будет снижаться, в том числе по облигациям федерального займа (ОФЗ), – говорит он. – ОФЗ являются ближайшим финансовым инструментом, который по характеристикам сопоставим с депозитом: у них близки доходности и примерно одинаковая степень надежности. На более рискованные финансовые инструменты пойдут далеко не все».
По его словам, на конец 2019 г. средний размер депозита россиянина составлял всего лишь 200 000 руб., а более 50% граждан не имели сбережений вообще. После самоизоляции ситуация, вероятно, ухудшилась. «Для большинства россиян деньги на депозитах являются и подушкой безопасности, и накоплениями на финансовые цели одновременно, – говорит Капустянский. – То есть это средства, которые имеют повышенную важность и требуют в первую очередь надежного хранения, а не высокой доходности».
Переток клиентов с банковских вкладов на фондовый рынок идет уже больше года, отмечает начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС брокера» Сергей Кучин. И данный тренд, по его словам, имеет долгосрочный характер. «Основная причина – снижение ставки по депозитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ», – говорит он.
Сейчас банки ждут итогов заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу. «Мы будем проводить анализ влияния ключевой ставки и принимать решение о корректировке ставок после решения ЦБ», – заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
В ВТБ не видят существенных причин для корректировки процентных ставок. «Клиенты ВТБ активно пользуются всей линейкой сберегательных и инвестиционных продуктов, поэтому, если ставки по вкладам продолжат снижение, у клиентов всегда есть другие, альтернативные инструменты для управления доходностью сбережений», – сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос «Ведомостей».
В самом «Росгосстрах банке» также считают маловероятным дальнейшее снижение ставок. «В настоящий момент ставки по депозитам нашли свое равновесие», – считает директор по развитию розничного бизнеса банка Марина Дембицкая. Она отмечает, что на ставки депозитов помимо денежно-кредитной политики ЦБ влияют и другие факторы, в первую очередь источники и стоимость фондирования каждого конкретного банка.
Аналитиков больше всего беспокоит риск снижения ликвидности банков из-за резкого оттока депозитов. Так, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в очередном обзоре опережающих индикаторов отмечает, что сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса вырос до критического значения из-за снижения обеспеченности банков рублевой ликвидностью. Однако другие эксперты считают эти опасения преувеличенными.
Отток депозитов не должен отразиться на ликвидности банков, считает Кучин. «Население России все больше и больше начинает интересоваться фондовым рынком не только РФ, но и США, – отмечает он. – Это, конечно, должно привести к снижению пассивов банков, но многие крупные игроки развивают брокерское направление, поэтому не должны заметить снижение ликвидности».
«В условиях низких ставок ликвидность будет дешевой, и ее можно будет привлекать из других источников, – согласен Капустянский. – Если даже банк будет испытывать потребности в наращивании депозитов, то он сможет это сделать старым проверенным способом – акционными предложениями, которые предполагают повышенные ставки по депозитам».
По итогам II квартала 2020 г. объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций составил 8,5 трлн руб., увеличившись на 5,1%, сообщает «Эксперт РА».