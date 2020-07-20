Прибыль российских банков в июне выросла в 140 раз по сравнению с маем

Прибыль российских банков в июне выросла в 140 раз по сравнению с маемНо эксперты предупреждают о возможности банковского кризиса
Заметное оживление в июне показал банковский сектор. За этот месяц российские банки заработали около 70 млрд руб., говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2020 года». Это ниже показателя прошлого года (138 млрд руб.), но по сравнению с результатами мая – порядка 0,5 млрд руб. – прибыль выросла в 140 раз.
В итоге первое полугодие 2020 г. банки окончили с хорошим результатом. Их чистая прибыль составила 630 млрд руб., что на 70 млрд руб. больше, чем годом ранее. Во многом сказались положительные итоги I квартала, пояснил регулятор.
«Скорее всего, такое улучшение финансовых показателей во многом связано с сокращением объема резервов, которые кредитные организации создавали, ожидая ухудшения качества кредитных портфелей, – поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. – При этом увеличение собственно доходов российских банков в июне было не столь существенным по сравнению с майскими показателями».
Финансовый результат сектора значительно уступает как средним показателям 2019 г., так и итогам I квартала 2020 г., отмечает эксперт. Уровень поступлений банков от основных операций также остается низким – часть выручки банки продолжали терять как из-за действия карантинных мер, так и из-за общего снижения экономической активности.
Зато темпы кредитования в июне почти вышли на докризисный уровень, утверждают в ЦБ. В июне в основном росли кредиты финансовым организациям. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% по сравнению с околонулевым ростом в мае. Произошло оживление в розничном кредитовании (плюс 1%). Большое влияние на рост общих показателей оказала ипотека (плюс 1,5%) – здесь важную роль сыграла программа льготных кредитов по ставке 6,5% годовых. Вклады физлиц тоже существенно выросли – плюс 1,9%. По мнению регулятора, это означает, что в экономике страны наметилась стабилизация, которой способствуют программы господдержки.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что банковский сектор на фоне экономических потрясений выглядит «островком относительной стабильности». У банков снизилась доля проблемных активов, уровень капитализации системы стабильный, сократилась интенсивность отзыва банковских лицензий. Тем не менее эксперты не исключают вероятность банковского кризиса.
Наибольшую опасность аналитики видят в снижении обеспеченности банков рублевой ликвидностью. «Такое снижение при прочих равных условиях ограничивает способность банковской системы противостоять возможному замедлению оборачиваемости активов, а также колебаниям средств на клиентских счетах и депозитах, – говорится в докладе. – Можно предположить, что в случае продолжения Банком России масштабных продаж валюты в рамках бюджетного правила отток рублевой ликвидности из банковской системы продолжится».
Кроме того, на банковский сектор негативно могут повлиять снижение доходов клиентов банков, вероятность роста безработицы, которая повышает риски неплатежей по долгам, а также нестабильность нефинансового сектора экономики.
«Данные ЦБ по ситуации в кредитных организациях пока не позволяют говорить, что худшее позади, – согласен Пивень. – Скорее есть основания полагать, что банковский сектор на данный момент избежал реализации самых критических сценариев развития. Многое будет ясно после того, как закончат действовать послабления регулятора в части признания кредитных убытков по операциям с клиентами, пострадавшими от последствий пандемии, и банки начнут создавать резервы по предоставленным этим клиентам ссудам».
Послабления по кредитам будут действовать до 30 сентября. Сейчас у банков есть возможность не признавать займы организаций и сотрудников из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей реструктурированными в целях формирования резервов. «В дальнейшем такая возможность им уже не представится, – замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. – В этом свете не выглядит случайной рекомендация Банка России перенести годовые заседания акционеров банков на конец августа – сентябрь. На тот момент будет, вероятно, ясен масштаб истинных потерь для банковского сектора и возможность их компенсации с учетом резкого смягчения политики. Можно допускать, что в случае необходимости регулятор решится на продление послаблений».