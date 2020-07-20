Прибыль российских банков в июне выросла в 140 раз по сравнению с маем

Послабления по кредитам будут действовать до 30 сентября. Сейчас у банков есть возможность не признавать займы организаций и сотрудников из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей реструктурированными в целях формирования резервов. «В дальнейшем такая возможность им уже не представится, – замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. – В этом свете не выглядит случайной рекомендация Банка России перенести годовые заседания акционеров банков на конец августа – сентябрь. На тот момент будет, вероятно, ясен масштаб истинных потерь для банковского сектора и возможность их компенсации с учетом резкого смягчения политики. Можно допускать, что в случае необходимости регулятор решится на продление послаблений».