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Прибыль российских банков в июне выросла в 140 раз по сравнению с маем

Но эксперты предупреждают о возможности банковского кризиса
Александра Кошкина
Евгений Разумный / Ведомости

Заметное оживление в июне показал банковский сектор. За этот месяц российские банки заработали около 70 млрд руб., говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2020 года». Это ниже показателя прошлого года (138 млрд руб.), но по сравнению с результатами мая – порядка 0,5 млрд руб. – прибыль выросла в 140 раз.

В итоге первое полугодие 2020 г. банки окончили с хорошим результатом. Их чистая прибыль составила 630 млрд руб., что на 70 млрд руб. больше, чем годом ранее. Во многом сказались положительные итоги I квартала, пояснил регулятор.

«Скорее всего, такое улучшение финансовых показателей во многом связано с сокращением объема резервов, которые кредитные организации создавали, ожидая ухудшения качества кредитных портфелей, – поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. – При этом увеличение собственно доходов российских банков в июне было не столь существенным по сравнению с майскими показателями».

Банки в мае почти ничего не заработали

А без учета Сбербанка система и вовсе убыточна

Финансовый результат сектора значительно уступает как средним показателям 2019 г., так и итогам I квартала 2020 г., отмечает эксперт. Уровень поступлений банков от основных операций также остается низким – часть выручки банки продолжали терять как из-за действия карантинных мер, так и из-за общего снижения экономической активности.

Зато темпы кредитования в июне почти вышли на докризисный уровень, утверждают в ЦБ. В июне в основном росли кредиты финансовым организациям. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% по сравнению с околонулевым ростом в мае. Произошло оживление в розничном кредитовании (плюс 1%). Большое влияние на рост общих показателей оказала ипотека (плюс 1,5%) – здесь важную роль сыграла программа льготных кредитов по ставке 6,5% годовых. Вклады физлиц тоже существенно выросли – плюс 1,9%. По мнению регулятора, это означает, что в экономике страны наметилась стабилизация, которой способствуют программы господдержки.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что банковский сектор на фоне экономических потрясений выглядит «островком относительной стабильности». У банков снизилась доля проблемных активов, уровень капитализации системы стабильный, сократилась интенсивность отзыва банковских лицензий. Тем не менее эксперты не исключают вероятность банковского кризиса.

Наибольшую опасность аналитики видят в снижении обеспеченности банков рублевой ликвидностью. «Такое снижение при прочих равных условиях ограничивает способность банковской системы противостоять возможному замедлению оборачиваемости активов, а также колебаниям средств на клиентских счетах и депозитах, – говорится в докладе. – Можно предположить, что в случае продолжения Банком России масштабных продаж валюты в рамках бюджетного правила отток рублевой ликвидности из банковской системы продолжится».

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Кроме того, на банковский сектор негативно могут повлиять снижение доходов клиентов банков, вероятность роста безработицы, которая повышает риски неплатежей по долгам, а также нестабильность нефинансового сектора экономики.

«Данные ЦБ по ситуации в кредитных организациях пока не позволяют говорить, что худшее позади, – согласен Пивень. – Скорее есть основания полагать, что банковский сектор на данный момент избежал реализации самых критических сценариев развития. Многое будет ясно после того, как закончат действовать послабления регулятора в части признания кредитных убытков по операциям с клиентами, пострадавшими от последствий пандемии, и банки начнут создавать резервы по предоставленным этим клиентам ссудам».

Послабления по кредитам будут действовать до 30 сентября. Сейчас у банков есть возможность не признавать займы организаций и сотрудников из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей реструктурированными в целях формирования резервов. «В дальнейшем такая возможность им уже не представится, – замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. – В этом свете не выглядит случайной рекомендация Банка России перенести годовые заседания акционеров банков на конец августа – сентябрь. На тот момент будет, вероятно, ясен масштаб истинных потерь для банковского сектора и возможность их компенсации с учетом резкого смягчения политики. Можно допускать, что в случае необходимости регулятор решится на продление послаблений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных