Банки с госучастием сокращают зарплаты менеджменту

«Ведомости» опросили восемь банков с госучастием, собираются ли они сокращать выплаты менеджменту из-за кризиса. Ответили три банка. Промсвязьбанк сообщил, что не планирует сокращать зарплаты сотрудникам. ВТБ принял решение отказаться от выплаты вознаграждений топ-менеджерам по итогам 2019 г., несмотря на то что чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила 201,2 млрд руб. (на 11% выше по сравнению с предыдущим 2018 годом). Но это не значит, что руководители высшего звена в ВТБ вообще окончательно останутся без премий. По словам представителя банка, наблюдательный совет ВТБ будет рассматривать вопрос о целесообразности выплат вознаграждений не ранее сентября этого года – после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 г. Представитель банка сказал, что ВТБ приостановил в этом году запланированную ранее оптимизацию персонала и продолжал нанимать новых сотрудников на все вакансии, прежде всего в сфере IT, розницы и работы с малым и средним бизнесом. Решения об оптимизации фонда оплаты труда руководство банка будет принимать в зависимости от того, насколько пандемия повлияет на финансовые результаты ВТБ. По данным МСФО за I квартал 2020 г., чистая прибыль ВТБ по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизилась с 46,5 млрд до 39,8 млрд руб.