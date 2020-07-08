Банки с госучастием сокращают зарплаты менеджменту

Банки с госучастием сокращают зарплаты менеджментуОб этом объявили Сбербанк, ВТБ и банк «Зенит»
В конце июня председатель правления Сбербанка Герман Греф объявил, что банк рассчитывает сэкономить около 82 млрд руб. и сделает это в основном за счет снижения зарплат менеджмента. Греф сказал, что из-за резкого падения доходов перед банком встал вопрос о сокращении персонала. Сначала Сбербанк планировал сократить расходы на 40 млрд руб., но, как сказал Греф, стало понятно, что этого будет недостаточно, придется урезать бюджет на 82 млрд руб. Сокращать сотрудников банк не стал. По словам Грефа, Сбербанк лишь приостановил набор новых кадров, но уменьшил зарплаты менеджмента. Греф заверил, что зарплаты рядового персонала не пострадали и коэффициенты премирования простых сотрудников уменьшены не были.
Представители Сбербанка отказались отвечать на вопрос, скольким менеджерам и на каких должностях были снижены зарплаты. Вопрос о том, затронуло ли снижение премии или оклады, также остался без ответа.
В 2019 г. общая численность персонала Сбербанка составляла 281 300 человек, а расходы на персонал – 449,7 млрд руб. В том числе вознаграждение правлению составило 6,3 млрд руб. А в I квартале 2020 г. расходы Сбербанка на персонал даже превысили показатели аналогичного периода 2019 г.: по данным МСФО, за первые три месяца 2020 г. банк потратил на персонал 107 млрд руб. против 101,8 млрд за тот же период 2019 г. Таким образом, заявленная экономия в 82 млрд руб. – это меньше 20% годового фонда оплаты труда.
Весной 2020 г. Банк России предусмотрел возможность реструктуризации кредитов юридических и физических лиц без доначисления резервов и Сбербанк оптимизирует расходы на фоне отложенного стресса, говорит Юрий Беликов, управляющий директор по валидации «Эксперт РА». По его словам, льготная реструктуризация кредитов юрлиц продлится до конца сентября, по кредитам физлиц – до сентября – первой половины октября. Тогда же станут известны потери по вынужденным реструктуризациям, после которых заемщики так и не вернутся в график платежей, и Сбербанк заранее готовится к соответствующим дополнительным расходам на резервы, говорит эксперт.
По данным МСФО Сбербанка за I квартал 2020 г., чистая прибыль Сбербанка снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. почти вдвое: с 226,1 млрд до 120,5 млрд руб. Еще в конце апреля аналитики Альфа-банка написали в отчете, что из-за ухудшения макроэкономических перспектив и качества кредитов в период пандемии Сбербанк вынужден увеличить резервы, что негативно скажется на рентабельности капитала (ROE). Резервы банка выросли почти в 8 раз, с 17,3 млрд руб. в I квартале 2019 г. до 138 млрд, согласно МСФО.
В апреле – мае у Сбербанка заметно сократилась прибыль, поэтому одна из задач руководства – оптимизировать структуру расходов, чтобы обеспечить стабильный положительный финансовый результат в условиях ухудшения операционной среды, говорит Михаил Доронкин, руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР. По его словам, сокращая зарплаты, банк может создать буфер для возможного покрытия дополнительных расходов, например по формированию резервов. При этом не выплаченные сейчас премии можно перенести на следующие годы.
Антон Лопатин, директор аналитической группы по финансовым вопросам Fitch, указывает, что у Сбербанка большой запас прочности. До пандемии за месяц банк зарабатывал 70–75 млрд руб. прибыли. Примерно на такую же сумму банк сокращает сейчас зарплаты менеджмента. В конце года это поможет банку показать рентабельность ближе к уровню 2019 г., полагает Лопатин.
Скорее всего речь пойдет о сокращении не окладов, а премий менеджменту, говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners. В структуре вознаграждения топ-менеджменту преобладает именно переменная часть, указывает Каминская. Бонусы топ-менеджменту зависят от чистой прибыли, сейчас прибыль сократилась и премии тоже, сказала она. Кроме того, замечает Каминская, Сбербанк следует рекомендациям регулятора рынка. В апреле Центробанк заявил, что снижение зарплат позволит сдержать рост безработицы в России.
«Ведомости» опросили восемь банков с госучастием, собираются ли они сокращать выплаты менеджменту из-за кризиса. Ответили три банка. Промсвязьбанк сообщил, что не планирует сокращать зарплаты сотрудникам. ВТБ принял решение отказаться от выплаты вознаграждений топ-менеджерам по итогам 2019 г., несмотря на то что чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила 201,2 млрд руб. (на 11% выше по сравнению с предыдущим 2018 годом). Но это не значит, что руководители высшего звена в ВТБ вообще окончательно останутся без премий. По словам представителя банка, наблюдательный совет ВТБ будет рассматривать вопрос о целесообразности выплат вознаграждений не ранее сентября этого года – после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 г. Представитель банка сказал, что ВТБ приостановил в этом году запланированную ранее оптимизацию персонала и продолжал нанимать новых сотрудников на все вакансии, прежде всего в сфере IT, розницы и работы с малым и средним бизнесом. Решения об оптимизации фонда оплаты труда руководство банка будет принимать в зависимости от того, насколько пандемия повлияет на финансовые результаты ВТБ. По данным МСФО за I квартал 2020 г., чистая прибыль ВТБ по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизилась с 46,5 млрд до 39,8 млрд руб.
А банк «Зенит» в июне снизил оклады председателю правления, первому зампреду правления и старшему вице-президенту, сообщил представитель банка. По его словам, банк не собирается снижать оклады руководителям подразделений и рядовым сотрудникам, но существенно сократил премии персоналу поддерживающих подразделений и подразделений мидл-офиса. Премию за выполнение показателей эффективности продолжают получать только сотрудники отделов по работе с клиентами.