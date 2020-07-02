На каких условиях банки готовы давать кредиты московским предпринимателям

Соглашение с 11 банками о запуске совместной субсидированной программы для кредитования малого и среднего бизнеса московское правительство подписало еще в конце апреля. Эта программа входит в третий пакет антикризисных мер поддержки, утвержденных в апреле правительством Москвы, и ее суть в том, чтобы снизить процентную ставку малым и средним предприятиям по уже взятым займам или дать возможность взять новые кредиты, но на льготных условиях. По кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 г., ставка субсидируется на 6 п. п. и сумме до 100 млн руб. на заемщика. По кредитам, оформленным после 15 апреля («новым кредитам»), и сумме до 35 млн руб. ставка субсидируется на 8 п. п. В программе участвуют Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Промсвязьбанк, «МСП банк», Росбанк, «Зенит» и «Интеза». Срок действия московских субсидий на кредиты – до восьми месяцев. Для предпринимателя, который подал заявление в один из этих банков, конечная стоимость кредита с учетом муниципальных субсидий составит 3–7% годовых. Недополученные проценты банкам субсидирует город.