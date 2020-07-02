На каких условиях банки готовы давать кредиты московским предпринимателям

На каких условиях банки готовы давать кредиты московским предпринимателямИ почему льготный кредит может в одночасье превратится в коммерческий
Соглашение с 11 банками о запуске совместной субсидированной программы для кредитования малого и среднего бизнеса московское правительство подписало еще в конце апреля. Эта программа входит в третий пакет антикризисных мер поддержки, утвержденных в апреле правительством Москвы, и ее суть в том, чтобы снизить процентную ставку малым и средним предприятиям по уже взятым займам или дать возможность взять новые кредиты, но на льготных условиях. По кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 г., ставка субсидируется на 6 п. п. и сумме до 100 млн руб. на заемщика. По кредитам, оформленным после 15 апреля («новым кредитам»), и сумме до 35 млн руб. ставка субсидируется на 8 п. п. В программе участвуют Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Промсвязьбанк, «МСП банк», Росбанк, «Зенит» и «Интеза». Срок действия московских субсидий на кредиты – до восьми месяцев. Для предпринимателя, который подал заявление в один из этих банков, конечная стоимость кредита с учетом муниципальных субсидий составит 3–7% годовых. Недополученные проценты банкам субсидирует город.
По данным московского департамента предпринимательства и инновационного развития, в Москве по этой программе выдано кредитов на сумму 9,3 млрд руб. Дополнительно одобрены займы на сумму 9,7 млрд руб.
Почти половину всех кредитов по линии московского правительства выдали ВТБ (более 5 млрд руб.)., Сбербанк (около 4,5 млрд руб.) и Промсвязьбанк (почти 2,5 млрд руб.).
Опрошенные банки отметили, что кредитная программа московского правительства уступает в популярности федеральным кредитным программам, предложенным Минэкономразвития. Но почти все заявки на субсидированные кредиты одобряются, если заемщик соответствует требованиям столичных властей. Бизнес заемщика должен находиться на территории Москвы, а средства использоваться целевым путем на финансирование текущей деятельности. «Ведомости» отправили запросы всем банкам – участникам программы. Ответившие банки не назвали процент отказов, а также точное количество выданных кредитов по линии столичного правительства. Только Сбербанк сообщил, что число кредитов по московской субсидированной программе превышает число кредитов, выданных по федеральным программам (4,5 млрд против 4,3 млрд руб. по федеральным кредитам под 2% и 3,8 млрд руб. по кредитам с нулевой ставкой).