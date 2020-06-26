Как московские предприниматели пытались получить субсидии от государства

Как московские предприниматели пытались получить субсидии от государстваИ почему многие их так и не получили
Меры поддержки малого и среднего бизнеса были введены в конце марта 2020 г., когда мэр Москвы Сергей Собянин утвердил четыре пакета мер поддержки на сумму более 85 млрд руб. Помимо арендных каникул и отсрочек, налоговых послаблений и стабилизационных кредитов московское правительство пообещало выделить предпринимателям 13 видов субсидий для покрытия расходов и убытков в пандемию. Субсидии включают компенсации затрат на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, участие в выставках, обучение персонала, интернет-продвижение продукции, реализацию инновационного проекта и инжиниринг. Кроме того, специальные выплаты предусмотрены для франчайзи, представителей гостиничного бизнеса, социальных предприятий, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.
По данным мэрии, за три месяца поддержку получило 36 000 предпринимателей, на которых работает 700 000 человек. Более 5000 малых предприятий получили отсрочку по налогам на 3,3 млрд руб., 26 000 – отсрочку по оплате торгового сбора на 1 млрд руб., 3500 – отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на сумму 14,6 млрд руб.
Однако из выделенных денег правительство потратило лишь около 25 млрд руб., сообщил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. И меньше всего было выдано субсидий, компенсирующих реальные расходы предпринимателей. На 22 июня база поданных заявок на субсидии и гранты составила 1400 малых предприятий. Но, по данным департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, одобрена была только 251 заявка от предпринимателей на сумму 425,64 млн руб. Еще 3600 компаний готовят документы, которые были возвращены из-за неправильного оформления.
На этой неделе глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин встретился с московскими предпринимателями, чтобы обсудить программы поддержки и ответить на все вопросы. Одни предприниматели говорили о позитивном опыте. К примеру, начальник инвестиционного отдела концерна МАНС Елена Чернянская рассказала, как компания получила возмещение в 5 млн руб. на экспортный контракт. По ее словам, процесс получения субсидии был прозрачным, все инструкции оказались понятными, а пакет документов – минимальным.