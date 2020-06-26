Как московские предприниматели пытались получить субсидии от государства

Однако из выделенных денег правительство потратило лишь около 25 млрд руб., сообщил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. И меньше всего было выдано субсидий, компенсирующих реальные расходы предпринимателей. На 22 июня база поданных заявок на субсидии и гранты составила 1400 малых предприятий. Но, по данным департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, одобрена была только 251 заявка от предпринимателей на сумму 425,64 млн руб. Еще 3600 компаний готовят документы, которые были возвращены из-за неправильного оформления.