Как договориться с банком о реструктуризации долгаИ предоставить кредиторам убедительный финансовый план
Из-за пандемии многие компании обратились к банкам за реструктуризацией долга. По данным Fitch Ratings, с конца марта банки реструктурировали 2,5 трлн руб. кредитов. Компаниям, нуждающимся в реструктуризации, можно дать несколько советов.
С чего начать?
Заемщик, который начинает процесс реструктуризации, открыт к решению проблем. У банка интерес тоже высокий. В случае банкротства взыскания банка будут меньше, чем в случае реструктуризации.
Покажите, что компания прозрачна и готова предоставлять информацию. Ваши аргументы банк использует, чтобы обосновать свое решение перед регулятором, рейтинговыми агентствами и партнерами на рынках капитала.
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