Как компании справится с нехваткой денег во время кризиса

В этой ситуации план А для большинства предприятий – действовать в рамках ограничений, обусловленных их финансовыми соглашениями. Это означает, что компании вынуждены брать столько, сколько можно, из имеющихся у них возобновляемых кредитных линий. Но когда эти ресурсы иссякают, многие обнаруживают, что при постоянно низком доходе потребность в ликвидных средствах делает структуру их капитала, в которой и так велика доля заемных средств, несостоятельной, особенно в условиях постепенного возвращения к жизни мировой экономики. Поэтому единственный выбор для множества компаний – реструктуризация.