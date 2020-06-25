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Как компании справится с нехваткой денег во время кризиса

И научиться правильно управлять финансовыми потоками
Майк Хармон
Варвара Гранкова для Ведомостей

В ответ на пандемию коронавируса государства приняли меры, которые обрушили мировую экономику. Многие компании столкнулись с нехваткой средств, когда долговая нагрузка на корпоративный сектор небывало велика. Экономические спады 2001 и 2008 гг. тоже приводили к проблемам с ликвидностью, но лишь у ограниченного числа организаций – у тех, у которых было много долгов, а доходы зависели от фазы экономического цикла. Нынешний кризис заставил множество компаний лихорадочно искать деньги.

В этой ситуации план А для большинства предприятий – действовать в рамках ограничений, обусловленных их финансовыми соглашениями. Это означает, что компании вынуждены брать столько, сколько можно, из имеющихся у них возобновляемых кредитных линий. Но когда эти ресурсы иссякают, многие обнаруживают, что при постоянно низком доходе потребность в ликвидных средствах делает структуру их капитала, в которой и так велика доля заемных средств, несостоятельной, особенно в условиях постепенного возвращения к жизни мировой экономики. Поэтому единственный выбор для множества компаний – реструктуризация.

Что входит в реструктуризацию

На самом базовом уровне реструктуризация – процесс пересмотра ключевых контрактов фирмы. Ключевые контракты могут быть операционными (договоры о создании совместного предприятия, контракты с сотрудниками и поставщиками и т. д.) или финансовыми (о сроках и условиях краткосрочных кредитов, ссудах, выпуске облигаций и разного рода акций). Пересмотр финансовых контрактов позволяет перераспределить финансовую и договорную нагрузку, связанную с финансовыми обязательствами организации, так, чтобы эта нагрузка соответствовала ценностям и потокам денежных средств компании. Кроме того, пересмотр облегчает приток в бизнес нового капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных