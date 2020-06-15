11 антикризисных уроков китайского бизнеса

11 антикризисных уроков китайского бизнесаКак справиться с кризисом, одновременно внедряя цифровые технологии
Китай на несколько недель опережает остальные страны в борьбе с пандемией и ее последствиями, поэтому китайский опыт может пригодиться. Мы подробно поговорили с 20 китайскими топ-менеджерами и проанкетировали еще 350, чтобы оценить, как китайский бизнес адаптировался, что изобрел, как сумел выжить и даже добиться успеха. Компании, которые мы изучили, – от государственных предприятий до мультинациональных корпораций и малого частного бизнеса – были вынуждены в сжатые сроки решить целый ряд задач:
• укреплять цифровые технологии, чтобы с их помощью адаптироваться и создавать инновации;
• пробовать новые бизнес-модели;
• удовлетворять новые и ранее не замеченные потребности клиентов;
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам