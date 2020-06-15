11 антикризисных уроков китайского бизнеса

Китай на несколько недель опережает остальные страны в борьбе с пандемией и ее последствиями, поэтому китайский опыт может пригодиться. Мы подробно поговорили с 20 китайскими топ-менеджерами и проанкетировали еще 350, чтобы оценить, как китайский бизнес адаптировался, что изобрел, как сумел выжить и даже добиться успеха. Компании, которые мы изучили, – от государственных предприятий до мультинациональных корпораций и малого частного бизнеса – были вынуждены в сжатые сроки решить целый ряд задач: