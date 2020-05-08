1. Всеобщая неопределенность. Руководители компаний полагали, что «черные лебеди» (Нассим Талеб так называет труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями) будут кружиться где-то вдали, но никто не ожидал, что они сядут нам на голову. Сколько продлится эпидемия? Как долго сохранится режим самоизоляции? Насколько упадет рынок? Откроется ли мир в принципе? Ни на один из этих вопросов, столь важных для любого мало-мальски точного планирования, сегодня нет ответа.