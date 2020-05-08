Шесть беспрецедентных трудностей, с которыми столкнулся бизнесИ как их преодолевать
Сегодня бизнес столкнулся с беспрецедентными трудностями. Вместе с коллегами-консультантами мы выделили шесть основных вызовов, которые придется принимать компаниям:
1. Всеобщая неопределенность. Руководители компаний полагали, что «черные лебеди» (Нассим Талеб так называет труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями) будут кружиться где-то вдали, но никто не ожидал, что они сядут нам на голову. Сколько продлится эпидемия? Как долго сохранится режим самоизоляции? Насколько упадет рынок? Откроется ли мир в принципе? Ни на один из этих вопросов, столь важных для любого мало-мальски точного планирования, сегодня нет ответа.
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