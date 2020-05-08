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Шесть беспрецедентных трудностей, с которыми столкнулся бизнес

И как их преодолевать
Марк Розин , президент «Экопси консалтинга»

Сегодня бизнес столкнулся с беспрецедентными трудностями. Вместе с коллегами-консультантами мы выделили шесть основных вызовов, которые придется принимать компаниям:

1. Всеобщая неопределенность. Руководители компаний полагали, что «черные лебеди» (Нассим Талеб так называет труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями) будут кружиться где-то вдали, но никто не ожидал, что они сядут нам на голову. Сколько продлится эпидемия? Как долго сохранится режим самоизоляции? Насколько упадет рынок? Откроется ли мир в принципе? Ни на один из этих вопросов, столь важных для любого мало-мальски точного планирования, сегодня нет ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных