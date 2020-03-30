Китай выиграл войну с коронавирусом на своей территории. В китайские города пришла весна, холода в северной части страны отступают, в пустовавших в последние два месяца Шанхае и Пекине люди выходят на улицы и площади, начинают встречаться и осторожно общаться. То, как страна и китайское правительство будут выходить из сложившейся ситуации, сможет послужить примером для всего остального мира, который сейчас находится лишь в стадии погружения в новую реальность.