Как Китай справляется с последствиями эпидемии
Китай выиграл войну с коронавирусом на своей территории. В китайские города пришла весна, холода в северной части страны отступают, в пустовавших в последние два месяца Шанхае и Пекине люди выходят на улицы и площади, начинают встречаться и осторожно общаться. То, как страна и китайское правительство будут выходить из сложившейся ситуации, сможет послужить примером для всего остального мира, который сейчас находится лишь в стадии погружения в новую реальность.
Что будет с китайским ВВП. В недавно опубликованном докладе крупнейшего государственного китайского инвестиционного банка China International Capital Corporation рост ВВП Китая в 2020 г. определен в 2,6%. По мнению ряда китайских и западных экономистов, данная цифра излишне оптимистична. Чтобы оптимизм трансформировался в реальность, правительство должно вывести экономику практически на полную мощность в ближайшие три месяца.