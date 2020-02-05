Как российские работодатели защищаются от коронавируса

Виталий Баскин, директор по развитию бизнеса производителя зубной пасты и косметики Splat Global в Китае, успел приехать в Россию на каникулы по случаю китайского Нового года еще до вспышки коронавируса. В Китай он не вернулся, сдал билеты. Торговое представительство Splat находится в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, там на 1 февраля было выявлено 599 случаев заражения коронавирусом. По его словам, в Ханчжоу вплоть до прошлой недели оставался только один российский сотрудник – программист. Но и он уже вернулся в Россию, сейчас он работает удаленно из дома, в офис не приезжает. Компания рекомендовала ему пройти медицинское обследование, хотя сотрудник, как он уверяет, здоров и чувствует себя хорошо. Китайские сотрудники Splat в Ханчжоу тоже пока не вышли на работу, рассказывает Баскин. Новогодние каникулы им продлили до 10 февраля. В Ханчжоу сейчас невозможно работать, говорит Баскин: движение курьеров, которые развозят по городу онлайн-заказы, ограничено, продажи в уличных магазинах упали, потому что жители не выходят лишний раз на улицу. Баскин опасается, что после 10 февраля ситуация не улучшится. Но дальнейшая остановка бизнеса может принести убытки, сетует он.