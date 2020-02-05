Как российские работодатели защищаются от коронавируса
Виталий Баскин, директор по развитию бизнеса производителя зубной пасты и косметики Splat Global в Китае, успел приехать в Россию на каникулы по случаю китайского Нового года еще до вспышки коронавируса. В Китай он не вернулся, сдал билеты. Торговое представительство Splat находится в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, там на 1 февраля было выявлено 599 случаев заражения коронавирусом. По его словам, в Ханчжоу вплоть до прошлой недели оставался только один российский сотрудник – программист. Но и он уже вернулся в Россию, сейчас он работает удаленно из дома, в офис не приезжает. Компания рекомендовала ему пройти медицинское обследование, хотя сотрудник, как он уверяет, здоров и чувствует себя хорошо. Китайские сотрудники Splat в Ханчжоу тоже пока не вышли на работу, рассказывает Баскин. Новогодние каникулы им продлили до 10 февраля. В Ханчжоу сейчас невозможно работать, говорит Баскин: движение курьеров, которые развозят по городу онлайн-заказы, ограничено, продажи в уличных магазинах упали, потому что жители не выходят лишний раз на улицу. Баскин опасается, что после 10 февраля ситуация не улучшится. Но дальнейшая остановка бизнеса может принести убытки, сетует он.
Между Россией и Китаем большой обмен деловыми поездками. По данным Пограничной службы ФСБ, за первые три квартала 2019 г. в Китай выехало 42 197 россиян с деловыми целями, а 6105 российских граждан – на работу. Еще больше россиян обслуживают логистику с Китаем: водители, летчики, железнодорожники. В одном только III квартале 2019 г. в Китай выехало 69 912 таких специалистов.
«Ведомости» выясняли, какие меры предосторожности принимают российские компании и госорганизации с представительствами в Китае, компании, нанимающие китайцев в России, а также российские вузы, где учатся китайские студенты.