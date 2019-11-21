В каких компаниях заболевшие сотрудники вынуждены работать

В сезон гриппа и простуд сотрудники чаще болеют, но только 51% российских компаний предлагает заболевшим взять больничный и лечиться дома. Таковы результаты опроса, проведенного по просьбе «Ведомостей» аналитической компанией Online Market Intelligence (OMI). В опросе приняло участие 6568 работающих россиян. Еще 20,7% работодателей разрешают больному остаться дома на три дня без больничного. Но оказалось, что многие работодатели ждут или требуют продолжения работы от заболевших сотрудников – не важно, берут они больничный или нет (таких набралось 20,5%). Так, 5,3% компаний разрешают не оформлять больничный лист при условии, что сотрудник станет работать дома. Еще 2,6% сообщили, что, даже когда они оформляют больничный лист, от них ждут, что они продолжат работать из дома. А в 12,6% компаний принято работать в офисе независимо от самочувствия сотрудников. Почти четверть респондентов OMI работают в компаниях с численностью штата более 500 человек, доли респондентов – мужчин и женщин примерно одинаковы. В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках живет 25% респондентов, а большая часть (46%) – в городах с численностью населения менее 100 000 человек.