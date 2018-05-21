Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Уволить мнимого больного
Увольнять ли сотрудника, если он постоянно на больничном
У работодателя два варианта действий
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS
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Конфликты с сотрудником часто принимают разнообразные формы. Например, руководитель просит сотрудника работать лучше, а получает обратный эффект. Человек перестает общаться, работает спустя рукава или надолго «заболевает».
А лист нетрудоспособности полностью связывает руки работодателю. Сотрудник числится в штате, больничный оплачивается, но работа стоит. Ни воззвать к совести, ни сделать замечание, ни уволить – любая попытка компаний натыкается на элементарное отсутствие человека. В таком случае Трудовой кодекс запрещает применять санкции к работнику. Нужно решать бизнес-задачи, а некому.
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