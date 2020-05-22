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Как начинать бизнес в неблагоприятных условиях

Если стартап находится там, где нет ни инвестиций, ни состоятельных клиентов, ни кадров
Алекс Лазаров
Варвара Гранкова для Ведомостей

Стартапы, работающие в не самых благоприятных условиях – не в Кремниевой долине, а там, где трудно найти капитал, кадры, и экономические потрясения случаются чаще, – сталкиваются с особыми трудностями. Тем не менее многие из них становятся суперзвездами, полагаясь лишь на собственные силы. Секрет их успеха – в сбалансированном подходе к росту, сосредоточенности на насущных проблемах и долгосрочных инвестициях в кадры. У этих инноваторов есть чему поучиться компаниям разных размеров и из разных регионов, включая и Кремниевую долину.

Сбалансированный рост

В Кремниевой долине многие стартапы привыкают ежемесячно прожигать миллионы долларов венчурного капитала в амбициозной погоне за ростом и нередко субсидируют затраты пользователей, чтобы увеличить клиентскую базу. Они исходят из того, что на конкурентном рынке, где победитель получает все, доходы компании начнут экспоненциально расти, как только ей удастся занять доминирующее положение, а прибыльность рано или поздно преодолеет нулевую отметку и затем будет быстро увеличиваться. 

Но если для фирм из Кремниевой долины растрачивать капитал вполне приемлемо, то инноваторы, полагающиеся лишь на себя, едва ли могут себе позволить терять деньги на каждом клиенте. Это не значит, что они не пытаются масштабировать бизнес – многие из этих компаний извлекают выгоду из тех же сетевых эффектов, которые привели к успеху гигантов Кремниевой долины. Но они стараются избегать рискованного подхода «вырасти или умереть». Вместо этого они делают упор и на рост, и на прибыльность, предусматривают в своей бизнес-модели способность к восстановлению, с самого начала берут плату за создаваемую ценность и думают о долгосрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных