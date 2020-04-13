Как выживал и перестраивался китайский бизнес

Пример: еще на ранних этапах распространения вируса Master Kong – ведущий производитель лапши быстрого приготовления и напитков ежедневно оценивал динамику и перераспределял ресурсы. Компания предугадала накопление запасов покупателями и пустые полки в магазинах и сместила фокус с крупных розничных каналов продаж на модель O2O (онлайн-офлайн), электронную коммерцию и мелкие магазины. Постоянно отслеживая планы возвращения к работе объектов, она смогла очень гибко адаптировать свою цепь поставок и восстановить ее более чем наполовину всего через несколько недель после начала вспышки эпидемии. В такие же сжатые сроки Master Kong восстановила сбыт: она успела начать поставки продуктов в 60% магазинов, вновь открывшихся после вспышки, в то время как ее конкуренты охватили в 3 раза меньше.