Что же происходит с управлением рисками сейчас? Тем компаниям, которые потонут в этой буре, оценка рисков уже будет не нужна. А те, кто выплывет, разделятся на два основных лагеря: везунчики и хорошие эксперты. Первые – те, кому по той или иной причине просто повезло (образовались случайные остатки на складах ввиду плохих продаж или ошибок в расчетах маркетологов, случайные запасы валюты на счетах, неподписанные или перенесенные контракты и проч.) и у них оказался запас прочности. Вторые – те, кто принимал решения с учетом рисков и предпринял правильные шаги при первых сигналах приближающейся угрозы. Но везение непредсказуемо, а хороший риск-менеджмент всегда актуален.