Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент

10 действий хорошего риск-менеджера в условиях пандемии

Кризисы приходят и уходят. А компании с хорошим риск-менеджментом остаются
Алексей Белков , Руководитель направления «проектные риски» Института стратегического анализа рисков управленческих решений​

Риски вируса, который бы всколыхнул всю планету и мировую экономику, еще ни разу не наступали. И даже если бы риск-менеджер, скажем, полгода назад бегал с плакатом по Красной площади или стучал ботинком по столу генерального директора, вряд ли его восприняли бы всерьез. Возможно, его вообще бы уволили.

Что же происходит с управлением рисками сейчас? Тем компаниям, которые потонут в этой буре, оценка рисков уже будет не нужна. А те, кто выплывет, разделятся на два основных лагеря: везунчики и хорошие эксперты. Первые – те, кому по той или иной причине просто повезло (образовались случайные остатки на складах ввиду плохих продаж или ошибок в расчетах маркетологов, случайные запасы валюты на счетах, неподписанные или перенесенные контракты и проч.) и у них оказался запас прочности. Вторые – те, кто принимал решения с учетом рисков и предпринял правильные шаги при первых сигналах приближающейся угрозы. Но везение непредсказуемо, а хороший риск-менеджмент всегда актуален.  

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь